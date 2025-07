Yup. Het is nog niet 1 2 3 voorbij met Airbggate…

Auto’s zijn veiliger dan ooit. Moderne assistentiesystemen zorgen dat je bijna niet meer in slaap kúnt vallen op de snelweg, en als dat toch gebeurt, zorgen gordelspanners, crumple zones en airbags dat je het (meestal) gewoon navertelt. Maar wat als die airbag zelf het grootste gevaar is?

Welkom in het langlopende Takata-drama. Of airbaggate. Een airbagfabrikant die ooit gold als toonaangevend in veiligheid, werd het middelpunt van een van de grootste terugroepacties uit de geschiedenis. En dat verhaal is nog steeds niet klaar. Sterker nog, het komt nu met volle kracht terug.

In onder meer het Verenigd Koninkrijk kregen duizenden eigenaren van auto’s met deze gevaarlijke Takata-airbags te horen dat ze meteen moesten stoppen met rijden. Niet over drie weken, niet bij de volgende beurt: nú. Modellen als de Citroën C3 en DS3 staan symbool voor Airbaggate, maar ze zijn niet de enigen. Wereldwijd hebben miljoenen auto’s een airbag die, als hij te oud wordt en in aanraking komt met hitte of vocht, ontploft alsof er vuurwerk in je dashboard ligt.

Airbaggate kan nog wel een tijdje duren

Automerken zitten nu met de gebakken peren. Want ja, een terugroepactie is netjes, maar als de benodigde onderdelen er niet zijn, dan houdt het feest snel op. Sommige eigenaren krijgen doodleuk te horen dat ze pas in 2026 aan de beurt zijn. Intussen staat je auto werkloos op de oprit en ben je zelf afhankelijk van leenauto’s of het OV. Niet ideaal, zeggen we met gevoel voor understatement.

Dealers doen hun best, maar zitten klem tussen klant en fabrikant. Ze willen helpen om Airbaggate op te lossen, maar hebben vaak gewoon de middelen niet. En hoewel fabrikanten extra monteurs, mobiele reparatiediensten en snelle prioriteitslijsten in het leven roepen, is het dweilen met de airbag open.

De moraal? Rij je in een auto uit de risicoperiode -meestal tussen 2009 en 2017- check dan even of je onder de recall valt. Het kost wat tijd, maar liever dat dan je stuur zien veranderen in een granaat. Veiligheid mag dan traag zijn, maar het blijft belangrijker dan haast.