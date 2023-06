Akkoord bereikt: betere ontslagvergoeding voor VDL-medewerkers

Er is een verbeterd sociaal plan voor de medewerkers van VDL Nedcar.

VDL Nedcar, oftewel de hele Nederlandse auto-industrie, zit in zwaar weer. Hun grootste – en tevens enige – klant gaat vertrekken en het personeel is ook niet bijster gemotiveerd. De sfeer is er de laatste tijd niet beter op geworden, met diverse stakingen als gevolg.

Geheel in lijn der verwachting maakt VDL Nedcar onlangs bekend dat er een grootschalige ontslagronde komt. Ze gaan terugschalen van twee ploegendiensten naar één ploegendienst. Dat betekent dat ongeveer de helft van het personeel voor hun diensten bedankt kan worden.

In totaal werken er momenteel 3.950 medewerkers bij VDL Nedcar. Daarvan gaan er 1.800 ontslagen worden, wat dus neerkomt op ruim 45% van het personeel. Het gaat om 1.000 eigen medewerkers en 800 uitzendkrachten. Het afbouwen zal vanaf 1 november beginnen.

BMW zal ongetwijfeld niet blij zijn met al die stakingen, want VDL loopt inmiddels flink achter. Er is al een achterstand van 3.800 auto’s, aldus de vakbonden. Die moet nog weggewerkt worden en straks komen er nog zo’n 4.000 Mini’s bij, waaronder de gelimiteerde Mini Electric Cabrio.

In 2024 is het afgelopen met de productie voor BMW. Wat VDL Nedcar daarna gaat doen is nog niet duidelijk. Een februari werd aangekondigd dat er een intentieovereenkomst was gesloten met het Duitse ElectricBrands, maar dat is nog niet in kannen en kruiken.

8 juni 2023: Inzage geheim document

Er is een lichtpuntje voor het personeel van de Nederlandse autofabriek. De ondernemingsraad (or) van de fabriek mag een geheim document van BMW inzien. De BMW Group wil de bouw van MINI’s voortijdig staken. Omdat er nog een contract loopt moest deze afgekocht worden. Door inzien van het geheime document kan bepaald worden of een deel van dat geld terechtkomt bij de medewerkers die straks zonder werk komen te zitten. Zo is er straks toch nog een vorm van tegemoetkoming voor het personeel.

Er zijn wel strenge voorwaarden verbonden aan de inzage. Regulier personeel mag het document absoluut niet onder ogen krijgen. Vanzelfsprekend is het maken van kopieën of foto’s ervan verboden. Enkel de ondernemingsraad heeft toegang tot het document. Mocht VDL niet aan de voorwaarden voldoen kan de Nederlandse autofabriek een boete opgelegd krijgen van 10.000 euro.

9 juni 2023: Doorbraak

In de gesprekken tussen VDL en de vakbonden werd eerder bekend dat er sprake was van een mogelijke doorbraak. CNV-bestuurder Jeroen Bruinsma vertelde dat VDL bereid is om grote stappen te zetten. Dat zou goed nieuws kunnen beteken voor het personeel van Nedcar.

Bruinsma sprak op 9 juni tegenover honderden stakers tijdens een bijeenkomst op steenworp afstand van de Limburgse fabriek. De bestuurder riep op vertrouwen te hebben in het proces en hoop te hebben op een goede oplossing.

13 juni 2023: Akkoord nieuw sociaal plan

De 3000 medewerkers krijgen een verbeterd sociaal plan dankzij een akkoord van de drie vakbonden FNV, CNV en De Unie en VDL Nedcar. Zo is de avond van dinsdag 13 juni bekend geworden. De ontslagvergoeding gaat er met 20 procent op vooruit in vergelijking met het oude sociaal plan.

Het akkoord van de vakbondsleden volgt op donderdag. Voor de duizenden medewerkers is het in elk geval iets. Ze zullen straks op straat komen te staan, maar in elk geval onder betere voorwaarden dan de oude situatie.