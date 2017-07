Alarm! Aantal snorfietsen in NL stijgt nog steeds

In welke provincies is "het" het ergst?

Op 1 juli jl. telde Nederland maar liefst 699.955 snorfietsen en ga er maar van uit dat de grens van 700.000 stuks inmiddels gepasseerd is. Dit jaar werden al 26.943 van die dingen verkocht en da’s een toename van 15,5 procent tegenover dezelfde periode van het vorige jaar.

Met name in de drukkere provincies (Noord- en Zuid-Holland en Utrecht) ging het rap met de verkoop met Zuid-Holland op kop. Daar groeide de verkoop met 17,8 procent. Verder hebben we nu in ons land 41 snorfietsen per 1.000 inwoners. Op dat vlak is Limburg de absolute koploper met 46 stuks per 1.000 mensen. In Friesland zijn het er relatief gezien het minst, met 29 stuks per 1.000 personen.

Volgens Bovag heeft de toename van het aantal snorfietsen te maken met de dichtslibbende steden en een nijpend tekort aan parkeerruimte. De snorfiets zou voor velen een prima alternatief zijn om toch van en naar het werk te kunnen komen.

Goed nieuws trouwens voor wie in Groningen woont. De verkoop van snorfietsen nam daar relatief gezien af en dat gebeurde verder in geen enkele provincie.