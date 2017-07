Fikkende tankwagen brengt chaos op de A27

Mocht je in die regio de weg op moeten: houd er effe rekening mee.

Het ergste leed is intussen achter de rug, maar vanochtend was het bal op de immer hete A27 bij Nieuwegein. Het probleem was een LPG-tankwagen die in de fik stond en dus werd de snelweg gedeeltelijk afgesloten. De brand werd vanochtend rond 05:10 gemeld en rond 06:30 werd pas een rijstrook op het traject vrijgegeven.

Intussen is de brandweer vertrokken en is ook het nablussen afgerond, aldus de Veiligheidsregio. Wel stond er op een gegeven moment een file van maar liefst zeven kilometer. Gelukkig voor de forens zijn een paar minuten geleden alle rijstroken weer vrijgegeven, zo meldt Rijkswaterstaat.