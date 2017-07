Wordt het tijd dat Torpedo Kvyat gaat vissen?

De Rus lijkt patent te hebben op aanrijdingen in de eerste ronde van een race en zoetjesaan beginnen we ons af te vragen wat die vent eigenlijk nog in de Formule 1 doet.

Begin vorig jaar werd Kvyat door Sebastian Vettel uitgemaakt voor “torpedo” na een akkefietje in de eerste ronde van de GP van China. De race erop was het begin van het einde voor de Russische coureur, toen hij wederom Sebastian Vettel in de haren vloog en wederom in de eerste ronde van de race.

Ditmaal bleef het niet bij een klein dolletje na de race, want Kvyat werd pardoes teruggezet van Red Bull Racing naar Scuderia Toro Rosso ten faveure van Max Verstappen. Sindsdien is wel duidelijk dat de carrière van Daniil nogal in het slop zit en dit jaar werd het er niet beter op.

Het meest vers in het geheugen ligt natuurlijk de aanrijding met teamgenoot Sainz die Kvyat gisteren veroorzaakte. De Rus raakte naast de baan en keerde nogal “assertief” terug op het asfalt, waarbij zijn Spaanse teamgenoot het moest ontgelden.

Beide heren kunnen het al niet geweldig met elkaar vinden, maar we gokken dat de liefde nu wel helemaal bekoeld is. Bovendien kreeg Kvyat twee strafpunten op zijn licentie omdat hij volgens de stewards de aanstichter was van het leed. En dat terwijl beide Toro Rosso-coureurs met het vingertje naar elkaar wijzen.

Intussen hoeft Kvyat nog maar drie strafpunten te verzamelen om automatisch een race te worden uitgesloten. Hij heeft er intussen 9 van de twaalf gekregen en die 9 punten blijven in elk geval tot de Amerikaanse GP (eind oktober) staan.

Na de klapper met Alonso en Verstappen in Oostenrijk beginnen we ons zoetjesaan af te vragen wat Kvyat nog in de F1 te zoeken heeft. De Rus is duidelijk niet happy met z’n huidige positie binnen Toro Rosso, maar met de capriolen die hij de laatste races laat zien kan hij een stoeltje bij een beter team wel op z’n buik schrijven.

Hoog tijd dus dat Kvyat snel mooie dingen laat zien en anders is het misschien beter dat hij iets anders gaat doen zodat plek vrijkomt voor nieuw talent in de F1.