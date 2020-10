Nieuwe Seat Mó heeft achterwielaandrijving! - Autoblog.nl

Kijk, een Seat Mó met achterwielaandrijving, dat is altijd goed nieuws. Maar wat is een Mó eigenlijk?

We leven in tijden dat we moeten kijken naar andere vormen van mobiliteit. Dat klinkt heel chic, maar is natuurlijk gewoon een manier om te zeggen dat je vaker de fiets moet pakken. Hartstikke gezond en nog leuk ook. Maar er zijn soms van die afstanden die eigenlijk nét iets te ver zijn voor de fiets, maar waar het eigenlijk zonde is om de auto te pakken.

Creatieve mobiliteitsoplossingen

We zien dat autofabrikanten daarop inspelen met creatieve mobiliteitsoplossingen. Kijk maar bijvoorbeeld naar de Renault Twizy of heel lang geleden, de BMW C1. Seat pakt het iets conventioneler aan met hun laatste wapenfeit: de Seat Mó. Het is een scooter met elektromotor.

Seat Mó eScooter 125

Het is niet de directe opvolger voor je Yamaha Aerox 50. De volledige naam is Seat Mó eScooter 125 en die naam slaat op de cilinderinhoud. Dat is raar, want een elektrische motor hééft geen cilinders. Het getal moet verwijzen naar de 125cc-klasse, in dit geval met 7 kW, bijna 10 pk. Het piekvermogen is 13 pk.

Sprinttijd van 3,9 tellen

De elektrische motor krijgt zijn energie van een accupakket van 5,6 kWh accupakket. Op een volle lading is het mogelijk om 137 km te halen. Handig: je kan het accupakket er gewoon uithalen en op kantoor of thuis opladen.

Of je koopt een tweede accupakket zodat je nooit meer range-anxiety hebt. De prestaties zijn redelijk marktconform. Van 0 naar 100, eh, 50 km/u sprinten is in 3,9 tellen achter de rug. De topsnelheid bedraagt 95 km/u.

Gevalletje e-Mehari?

Dan is het nu tijd voor ons om te gaan zeuren. Want is dit echt een Seat of is dit een gevalletje ‘Citroen e-Mehari?’. De e-Mehari is een geweldig idee dat om zeep geholpen is. Er werden een paar Citroen-elementen op een Bolloré Bluesummer geplakt, dat laatste niet verwarren met een bluesnummer.









Nu heeft ondergetekende wel een beetje kennis van blues, maar niet van scooters (of Nederrap). Dus moesten we op zoek naar een specialist in tweewielers. Waarschijnlijk dat @britt de nodige wheelies aan het maken is op het moment, maar gelukkig kon hoofdredacteur @michaelras het ook uitleggen.

Silence S02 basis voor Seat Mó

De basis van de Seat Mó eSctooter 125 is namelijk de Silence S02. Dat is een elektrische scooter die in Spanje gebouwd wordt. De Silence S02 wordt echter verkocht met een kleiner accupakket (2 kWh) en minder krachtige motor: maximaal slechts 2,04 kW. De topsnelheid van de Silence S02 is 45 km/u. Dus voor het serieuzere werk komt er ‘Seat’ op de scooter te staan.

De Seat Mó eScooter 125 komt in november 2020 op de markt. In Spanje gaat het apparaat 6.250 euro kosten. Tevens is er een financieringsdeal dat je voor 3 euro per dag zo’n achterwielaangedreven Spanjaard kunt rijden.