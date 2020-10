Uitslag Formule 1: Grand Prix van Portugal 2020 - Autoblog.nl

Wie heeft zijn kruit drooggehouden, voor een vochtige Grand Prix van Portugal?

Portugoaaal. Stiekem hebben wij Nederlanders best wat gemeen met onze Europese broeders op het Iberisch schiereiland. Vroegah waren we bijvoorbeeld allebei best goed in landjes veroveren met onze schepen. Zo’n 400 jaar geleden lagen we daardoor lekker in de clinch tijdens de Slag bij Bantam. Nederland maakte drie schepen buit op een grote Portugese overmacht van acht galjoenen en diverse kleinere schepen. Helaas voor ons pakte Portugal ons daarna vaak terug op het voetbalveld.

Wat we ook gemeen hebben met de Portugezen, is dat er in het verleden Grote Prijzen werden verreden in onze landen, maar dat dat een ding van het verleden leek. Dit jaar zou daar voor ons verandering in komen. Door de Rony Rona kregen wij echter geen nieuwe GP, maar Portugal juist wel. Het gebeurt dit weekend allemaal op het circuit van de Algarve, ook wel Portimão genoemd. Het is een baantje niet ver van de kust met een wat glooiende lint asfalt. Klinkt bekend in de oren.

Gisteren tijdens de kwalificatie leek Bottas even de grote man te worden. Uiteindelijk was het echter weer Hamilton die aan het langste eind trok. De Brit kan dit weekend het record aantal overwinningen van Schumacher verbeteren. Normaal zou dat vanaf de pole een appeltje-eitje worden. Iets voor de start druppelt het echter voorzichtjes op het toch al gladde asfalt…Wordt het dan toch nog spannend?

Start

Bottas richt zijn zwarte zilverpijl op die van Hamilton, maar komt toch matig van zijn plek. Verstappen profiteert direct en gaat naar P2. We hebben het wel vaker gezien op deze manier. Maar dan iets opvallends: Bottas 3.76 drukt Verstappen brutaal opzij in de derde knik en gaat terug naar P2. De Nederlander verliest hierdoor wat momentum en Sergio Perez denkt te kunnen profiteren. Helaas voor de Mexicaan is MV33 daar net zo van gediend als Helmut Marko van Max’ uitspattingen op de radio. Max draait zijn gas open, wast daardoor uit naar buiten en torpedeert Sergio de baan af. Of had Perez ietsje meer ruimte moeten geven? De FIA gaat het eens onderzoeken.

Sowieso is het geen goed nieuws voor Max. Ook voor de RB16 betekent het namelijk een forse tik op het linker voorwiel. De vraag is nu of de auto beschadigd is. Dat lijkt wel het geval, want bij de eerste knik naar links gaat Max wijd en komt Sainz langszij. De zachte band is in deze fase duidelijk een voordeel, wat onderstreept wordt door Raikkonen. De gewiekste veteraan weet in de startfase op te klimmen van P16 naar P6. Jammer dus dat Max daar nu niet optimaal van kan profiteren.

Helemaal gek wordt het als Bottas Hamilton voorbijgaat. De Brit moet toch geacht worden iets meer te kunnen dan zijn teammaat in deze omstandigheden. Het tegendeel lijkt nu waar. Hamilton wordt zelfs opgevreten door Sainz en lijkt het erg lastig te hebben. Andersom kan je ook zeggen dat Carlos juist als een speer gaat. De Spanjaard gaat zelfs naar de leiding van de race door Bottas in te halen!

Jammer genoeg houdt het hierna op met spetteren en daarmee wordt de gebruikelijke orde hersteld. De Mercs passeren Sainz en ook Verstappen lijkt toch nog wat snelheid te kunnen vinden: hij gaat naar P3. Achter deze mannen laat Leclerc zien dat de mediumband nu de beste keuze is. De Monegask passeert achtereenvolgens Raikkonen, Norris en Sainz en klimt daarmee in ronde 12 op naar P4.

Mid Race

Voor Verstappen is er inmiddels goed nieuws en slecht nieuws. Onze held komt weg met de touché in de eerste ronde met Perez. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is hij al tien seconden achterstand heeft op Bottas en dat zijn linker voorband een dikke vette streep erop heeft ontwikkeld.

Terwijl de eerste mannen op het rode rubber hun stops beginnen te maken, komt Stroll op mediums steeds dichter in de buurt van Norris op zijn softs. De Canadees zit zich te verbijten en plaatst in ronde 18 een fabeltastische inhaalpoging over de kerbs buitenom in bocht één. Norris had dat duidelijk niet verwacht en tikt de tweede Racing Point van de dag in de rondte. Beiden hebben schade en zien dus een positie in de top-10 voorlopig in rook opgaan.

Twee ronden later is het moment dat we wisten dat komen ging daar. Lewis Hamilton haalt met de DRS open Bottas in en gaat zo terug naar de leiding in de race. De McLarens tonen andermaal aan dat ze hun banden sneller dan de rest kunnen opwarmen, maar er vervolgens ook relatief snel doorheen vreten. Sainz wordt namelijk opgeslokt door Gasly, die net als de vroege raceleider gewoon op softs gestart is.

Terwijl Hamilton vooraan uitcheckt, zien we dat Leclerc in een dikke tien ronden bijna evenzoveel seconden heeft goedgemaakt op Verstappen. Je vraagt je af waarom Max niet stopt, maar misschien is het antwoord dat er nog wat regen in de lucht hangt. Je wil niet stoppen voor nieuwe slicks en dan geconfronteerd worden met een bui natuurlijk. Toch komt Max in ronde 24 binnen. Hij gaat voor de mediums. Stroll krijgt ondertussen een strafje van vijf seconden voor de gaafste inhaalpoging van het jaar.

Wie nog hoop had op een aanvalletje van Verstappen jegens de Mercs, komt van een koude kermis thuis. Op zijn splinternieuwe mediums is Max namelijk langzamer dan Hamilton op zijn stokoude mediums. Sterker nog: Max moet misschien wel serieus rekening gaan houden met Leclerc in de strijd om een podium. De net als de Mercs op mediums gestarte Monegask heeft een buffertje van ruim twintig seconden op onze Max. Dat de Red Bull vandaag niet zo snel is als Hamilton beweert, dat laat ook Albon weer zien. De Britse Thai verzuipt andermaal kleurloos in het middenveld. Nog één kans te gaan om zich te bewijzen aan Red Bull dus voor AA23.

Leclerc komt binnen in ronde 35 en wisselt naar harde banden. CL16 komt een dikke zes seconden achter Max weer de baan op, dus een geweldige stop was het niet van Ferrari. Bovendien verliest Ferrari’s kopman al snel nog een aantal seconden extra op zijn koude bandjes. Dat is dus een trend vandaag.

Bij Mercedes laten ze zien dat je lekker door kan kachelen op mediums als je wilt. Met tweederde van de race al achter de rug, komen ze maar eens wisselen voor de harde compound. Bottas, die nu tien seconden om zijn oren heeft gekregen van Hamilton, suggereert heel voorzichtig aan de pitmuur dat hij wel naar de softs kan gaan als HAM op de hards staat. Maar uiteraard wil het team daar weer niet aan meewerken.

Over wingmans gesproken: Albon komt in ronde 48 binnen voor een tweede stop en hij komt vlak voor Verstappen weer de baan op. Dat wil zeggen, op net geen ronde achterstand van Verstappen. Vettel hangt rond op het randje van de top-10 terwijl Leclerc vecht voor een podium. Kvyat knokt met de Alfa’s, Hazen en Williamsen terwijl Gasly voor lekkere punten gaat. Man man man…Wat is er toch gaande met de auto’s van 2020 dat de verschillen tussen teammaten zo groot zijn?

Finish

De top-4 lijkt met nog een rondje of tien voor de boeg vast te staan. Hamilton cruiset naar zijn recordverbrekende 92ste Grand Prix zege. Hij zet Bottas op een vette twintig seconden achterstand en lijkt de gelegenheid luister bij te willen zetten met het rijden van de snelste raceronde. Enige nadeel voor de Brit is dat hij ergens wat kramp heeft, zo roept hij over de radio.

Verstappen rijdt tien seconden achter Bottas rond, maar is vrij makkelijk ontsnapt aan de dreiging van Leclerc. Op hards komt de Ferrari niet uit de voeten. Perez rijdt een verdere tien seconden achter Leclerc. Omdat de Mexicaan na de touché met Verstappen in de eerste ronde dertig seconde verloor, zou je kunnen zeggen dat hij zonder dit incident waarschijnlijk naar het podium was gegaan. Maar dat feestje ontglipt Sergio dus nog altijd in de roze Mercedes.

In de laatste rondes komt Perez nog flink onder druk te staan van Gasly, die Sainz in zijn kielzog heeft. Één keer kan hij de Fransman hardhandig van zich af vechten einde rechte stuk, maar vlak voor het eind komt de ontketende Gasly alsnog langszij. Een ronde later volgt Sainz het voorbeeld van PG10. PER moet nu oppassen dat hij niet ook nog de Renaults en Vettel om de oren krijgt.

Dat laatste blijft Perez echter bespaard. Met Stroll inmiddels geparkeerd in de pits, resteren daarmee zes puntjes voor Racing Point op een dag dat ze misschien wel de op een na beste auto hadden. Ocon beleeft een persoonlijk succesje door Ricciardo eindelijk weer eens achter zich te laten in de race. Vettel maakt de top-10 compleet met zijn eerste puntenscore sinds de Grand Prix van Toscane. Raikkonen grist na een geweldige start net naast de puntjes. Albon en Norris moeten zich een klein beetje schamen dat ze niet verder komen dan P12 en P13.

Hamilton ontvangt na de race de felicitaties van zijn team voor het breken van Schumachers record. Al 92 keer waren de beste fans ooit aanwezig tijdens een Grand Prix, zelfs toen ze er door Corona niet waren. Als het dit seizoen en volgend seizoen zo verder gaat, wat wel de verwachting is, haalt Lewis die 100 ook nog wel. Op zijn sloffen. Voor de rest resteren de dromen over de toekomst.

En dan nu op naar Imola, waar volgende week alweer de volgende race op het programma staat!

Volledige uitslag Formule 1 Portugal 2020

Hamilton – Mercedes Bottas – Mercedes VERSTAPPEN – Red Bull Leclerc – Ferrari Perez – Racing Point Gasly – Alpha Tauri Sainz – McLaren Ocon – Renault Ricciardo – Renault Vettel – Ferrari Raikkonen – Alfa Romeo Albon – Red Bull Norris – McLaren Russell – Williams Giovinazzi – Alfa Romeo Grosjean – Haas F1 Magnussen – Haas F1 Latifi – Williams Kvyat – Alpha Tauri

DNF

Stroll – Racing Point