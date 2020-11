Politie neemt droomcollectie Porsches in beslag in Drenthe - Autoblog.nl

Er kwam een hoop moois tevoorschijn uit een schuur in een Drents dorpje.

Bij het zien van deze beelden zou je bijna denken dat er hier een verhuizing van een Porsche-dealer aan de gang is. Hier is echter iets heel anders aan de hand: de politie heeft een flinke slag geslagen in het pittoreske Drentse dorpje Erica.

Dieselfraude

Dieselfraude vormde de aanleiding voor deze politieactie. Dit heeft niets met sjoemeldiesels te maken maar wel iets met sjoemelen en diesels. De fraudeurs kregen het namelijk voor elkaar dat ordinaire ‘vieze’ diesel als duurzame brandstof werd geregistreerd. Dit was een lucratieve business.

Schuur

Een illegale business is leuk, zolang het duurt. Het lijkt er op nu op dat het over en uit is voor de Drentse dieselfrauders (leuke suggestie voor een nieuw Suske en Wiske-album overigens). De politie heeft in samenwerking met de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport meerdere huizen en een schuur onderzocht. Op die laatste locatie troffen ze hele interessante dingen aan. Vooral voor ons als autoliefhebbers.

Collectie

Uit de schuur kwam namelijk een collectie auto’s tevoorschijn waar we heel jaloers van zouden worden, ware het niet dat alle auto’s in beslag genomen zijn. In totaal zijn er ongeveer achttien voertuigen in beslag genomen. De rust in het Drentse dorpje werd dus wreed verstoord door bergingswagens die af en aan reden.

GT3 RS

De collectie bestond om te beginnen uit vier verschillende Porsche 911 GT3 RS’en: een 997 Mk1 uit 2008, een 997 Mk2 uit de periode 2009-2011, een 991 Mk1 uit 2016 en een 991 Mk2 uit 2018. Een prachtig opeenvolgend rijtje dus. Alsof dat nog niet genoeg is spotten we ook een 996 GT3 en een gloednieuwe 991 Speedster Heritage Edition op de trailers.

Duitse speeltjes

Naast de Porsches bestaat de in beslag genomen collectie nog uit een aantal andere leuke Duitse speeltjes. We zien namelijk ook een BMW Z3 M Coupé, een Abt Audi SQ8 en een Audi RS2 met Porsche-velgen. Dat laatste is niet zo ongepast als het op het eerste gezicht lijkt, want de RS2 is in samenwerking met Porsche ontwikkeld.

Hoewel de Porsches waarschijnlijk dus niet op een eerlijke manier verkregen zijn, kunnen we niet ontkennen dat de eigenaar smaak heeft. Hopelijk komen de auto’s nu in betere handen terecht. Wie weet verschijnen er straks een paar hele interessante kavels bij Domeinen.

Met dank aan Luc voor de tip!

Foto’s: Emmen24 Media