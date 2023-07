Alcomobilist crasht Audi e-tron, dreigt met honkbalknuppel

Gisterenavond is een keurige EV rijder losgegaan met een honkbalknuppel, nadat hij met zijn Audi e-tron een boom kopte met een stuk in de kraag.

Het leven is keihard dezer dagen. Als je een wokie bent, word je voortdurend belaagd door rechtse corpsballen. Als je een rechtse corpsbal bent (bestaan ze nog?) word je voortdurend belaagd door wokies. Hoe dan ook is de bottom line: voortdurend word je realiteit aangevallen door mensen die je over het algemeen niet echt sympathiek vindt. Geen wonder dus dat Jan en alleman, af en toe volledig doordraait.

Honkbalknuppel

Zo ook de ongetwijfeld verder keurige bestuurder van een Audi e-tron gisterenavond. Denk je aan een grijze Audi op stroom, dwalen je gedachten toch onherroepelijk af naar stoffige accountants, of wellicht subsidieslurpende windmolenfarm-eigenaren. Het is allemaal oppervlakkig, maar je denkt niet direct aan lieden die met een honkbalknuppel staan te zwaaien.

Nuchter

Toch is dat exact wat de bestuurder deed. Dit nadat hij, met een stuk in zijn kraag, tegen een boom aanreed. Het was waarschijnlijk niet de beste avond die de bestuurder in Leusden gehad heeft in zijn leven. Noch de beste avond überhaupt. In ieder geval niet meer als de nuchterheid weer toeslaat.

Hulp niet gewaardeerd

Het ging allemaal mis op de Voskuilerweg rond 23:00 uur vannacht. De crash heeft voor een forse ravage gezorgd en een net geen twee jaar oude Audi, die nu total loss is. Maar daar eindigde het niet bij. Omstanders die de man wilden helpen, werden bedreigd met een honkbalknuppel.

Op zich wel een klassiekertje, maar niet echt fatsoenlijk. Volgens de omstanders was de man dan ook behoorlijk van de wereld. Politiemensen kwamen ter plaatse en brachten de boel tot bedaren. De man is aangehouden. In zijn auto werd de metalen honkbalknuppel aangetroffen.

Stille getuige

De Audi is inmiddels geborgen. De schade aan de boom is de stille getuige van wat er zich heeft afgespeeld. Of de man zelf ook honkbalt, is niet bekend. Waarvan akte.

Image-Credit: Persbureau Heitink