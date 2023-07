Dit is de goedkoopste Porsche 911 (992) Turbo S van Marktplaats

De Porsche 911 Turbo S van de generatie 992 is binnenkort aan een facelift toe. Wat doet het goedkoopste exemplaar inmiddels op Marktplaats?

Porsche kwam in 2019 op de proppen met een nieuwe generatie 911. Dat is sinds mensenheugenis groot nieuws in de autowereld. Of in ieder geval sinds 1963, toen de eerste 911 op de markt kwam. Sindsdien heeft de 911 zich ontpopt tot jongensdroom (m/v/i) voor generaties mensen. Wel een beetje de jongensdroom voor jongens (m/v/i) zonder al te veel verbeeldingskracht, misschien. Want degenen die dat wel hebben, droomden van een Italiaanse, Britse of Japanse schone. Maar goed, we begrijpen het wel, de 911 heeft een bepaalde magie die onmiskenbaar is.

Voor de 992 is dat niet anders. Hoewel, de cabrio en Targa ogen een beetje ‘moeilijk’. En de plastics in het interieur zijn niet overal zo fraai als in de 991. Om te zeggen dat de tijden van de 996 herleven, zou te ver gaan. Maar een beetje gemor was er wel bij de introductie van de nieuwe blepper. Aan het eind van de dag blijft het echter, net als die 996, een 911. Mensen willen er een hebben.

En dan liefst natuurlijk, een GT3 of een Turbo S. De eerste misschien nog wel meer dan de tweede. In vergelijk met een GT3 die zo’n heerlijk atmosferisch blok heeft, is de Turbo (S) bijna een beetje saai. Maar, zo moet je het eigenlijk helemaal niet zien. Vergeet de Turbo S in vergelijk met de GT3, maar zie de Turbo S in vergelijk met een BMW M5 of een Audi RS6. Het is niet de saaiere dikke 911, maar de gavere uitermate snelle zakenauto.

Want, dat is de Turbo S eigenlijk. Ondanks het enorme vermogen is de auto met zijn vierwielaandrijving praktisch foolproof. En aan boord heb je (al dan niet tegen extra betaling) alle luxe die de zakensedans ook hebben. Adaptieve cruise control, de moderne rij-hulpjes, leder, stoelventilatie, matrix koplampen, modern infotainment, het zit er allemaal op of kan er in ieder geval allemaal op. Als je kan leven met iets meer bandengeruis in het interieur en een hele kleine achterbank, is dit de Autobahn-knaller voor elke dag. In het weekend kan je dan een rondje doen met een GT3 of Boxster Spyder.

Probleem is alleen wel; het is niet goedkoop. En dat, voor de uitzondering, niet eens per se vanwege de BPM in Nederland. Want ja, die is fors. Maar tegelijkertijd ook een stuk minder dan die op een GT3. Op papier is de geblazen 3.7 liter (Porsche noemt het 3.8, maar afgerond is het een 3.7) boxer achterin namelijk relatief zuinig. Zeker gezien de prestaties die de 650 pk mogelijk maken. Echter, de fabriek wil zelf ook een forse vergoeding zien voor hun 911 ’topmodel’. En dat maakt dat de nieuwprijs in Nederland met een optie of twee zo’n drie ton bedraagt.

Op Marktplaats kan dat uiteraard een stukje goedkoper. Maar, het valt ons op dat de afschrijving nog meevalt. Of tegenvalt, afhankelijk van hoe je het bekijkt. De goedkoopste unit is deze grijze Turbo S uit 2020 met 22.850 kilometer ervaring. Net ‘de kop eraf’ dus. Maar de vraagprijs van 238.450 Euro is dan ook niet mals.

Qua spec is het allemaal vrij Nederlands gehouden. Turbo S-en zien we hier zelden in feloranje met rood leder. Dat wordt, vooral als de auto daadwerkelijk ook zakelijk ingezet wordt, toch nog altijd als net zo op zijn plaats gezien als Thijs Römer bij een K3 concert. Dus is er gewoon grijs over zwart leder. Ook qua opties is het geen bomvolle unit. Alles wat je verwacht zit er op en er zijn geen grote verrassingen wat dat betreft.

Goede keuzes zijn het open dak dat níet van glas is (want dat is lelijk) en om niet de obligate sportuitlaat aan te vinken. Daardoor heeft deze unit de mooiere uitlaten. En eerlijk is eerlijk; echt goed klinken doet de geblazen en door partikelfilters gecensureerde 3.7 toch niet. Met de sportuitlaat wordt het geluid kunstmatig (iets) harder, maar niet fraaier. Collega @willeme vergelijkt dit fenomeen steevast met een vrouw die in flagrante delicto iets meer geluid maakt dan je geloofwaardig kan verwachten.

Enfin, kopen dan maar, of wacht jij even op de facelift zodat er nog wat van de prijs af kan? Laat het weten, in de comments!