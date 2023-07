Uitslag Formule 1: Grand Prix van België 2023

Eindelijk is het droog in België en hoeven we dus niet op de FIA te wachten voordat de Grand Prix van start gaat. Wie wint de editie van 2023?

Max Verstappen wint overal alles. Dus is het niet gek dat hij ook weer de headlines pakt in de Grand Prix van België. Tot op heden heeft hij vrijdag de pole position gepakt, gisteren de pole voor de Sprint en vervolgens de Sprint ook maar gewonnen. Het ging niet helemaal zonder slag of stoot, maar uiteindelijk toch vrij makkelijk.

Vandaag is het voor het eerst droog in de Ardennen, dus niks lijkt Max te kunnen stoppen van de volgende zege. Of nou ja, een dingetje, heel misschien. Onze held heeft een straf te pakken voor het wisselen van een versnellingsbak. Daardoor moet hij starten vanaf P6. Het mag in principe geen belemmering zijn. MV1 is zoveel sneller dan de rest dat hij vermoedelijk snel voorbij zijn tegenstrevers zal…streven. Toch?

Start

Leclerc komt goed weg, maar Perez iets minder. De Mexicaan snijdt Hamilton af om P2 te behouden. Hamilton zit daardoor in de clinch met Sainz, maar die ziet Piastri vervolgens over het hoofd. De Australiër prikt ietwat optimistisch zijn neus aan de binnenkant van La Source naast de Ferrari. Maar hij bekoopt dat met een geschonden vleugel. Het blijkt einde race voor de jonge rookie.

Na Eau Rouge en Raidillon valt Perez Leclerc aan voor de leiding in de race. De Red Bull heeft zoveel meer topsnelheid dat het een vrij makkelijke move is. Verstappen spiegelt zijn teammaat en gaat op dezelfde wijze voorbij aan Sainz. De Spanjaard blijkt in het vervolg ook schade te hebben, want hij wordt ingerekend door Alonso en Tsunoda, die beiden op mediums gestart zijn.

Ook Albon zit op aanvallen, terwijl Norris juist terugvalt. De Williams klimt op naar P7, Norris valt terug en komt dan de pit binnen. Op hetzelfde moment gaat Verstappen vrij eenvoudig voorbij aan Hamilton. De Nederlander heeft Leclerc in zicht en Perez rijdt niet ver daarvoor. VER ligt dus nog steeds op koers voor de zege.

Mid Race

Verstappen voorbij Leclerc is een non-event. Het is nu even wachten hoe Red Bull en Verstappen het gaan spelen ten opzichte van Perez. Leclerc en Hamilton lijken te gaan strijden voor het laatste plekje op het podium. Maar het gevecht zit daarachter. Alonso pit en neemt afscheid van zijn mediums om Albon en Tsunoda achter zich te houden. De Spanjaard moet wel dulden dat de niet gestopte Hulkenberg hem verschalkt op het rechte stuk.

De genoemde Albon en Tsunoda zijn voor hun doen bezig met een geweldige race. De Williams en Alpha Tauri zijn samen met de Hazen en Alfa’s de slechtste auto’s van de grid geweest tot zo ver. Maar op Spa komen ze kennelijk wat meer tot leven. De Williams is bekend snel in rechte lijn en de Honda-tor achterin de Alpha Tauri gaat ook wel aardig. Tsunoda gaat voorbij aan Albon voor wat potentieel P6 of P7 in de race kan worden.

Perez stopt aan het eind van ronde 14. Verstappen zit weer te emmeren met zijn race engineer over de radio. De Nederlander heeft het kampioenschap al binnen, maar wil alles winnen. Dus elke beslissing van het team die Perez een voordeeltje zou kunnen geven bekijkt hij met argusogen. Het team geeft Max een ronde later de keuze of hij wil pitten of wil wachten op potentiële regen. VER kiest voor de eerste optie.

In ronde 17 komt vervolgens het moment dat je wist dat komen ging. VER gaat voobij PER tot vreugde van de massa. Alles wat nu nog in de weg staat van een overwinning is technische malheur of gekkigheid met regen. Die regen lijkt er wel aan te komen. Het publiek pakt in ieder geval de poncho’s er vast bij. Teamleden aan de pitmuur heffen een handje in de lucht om te voelen of er al druppels zijn.

Als er regen valt, is dat goed nieuws voor de coureurs die nog niet gestopt zijn. Maar dan moet het wel een beetje rap zijn, want Gasly en Stroll verliezen duidelijk tijd op Tsunoda. Opeens is Verstappen vijf seconden langzamer per ronde. Net op het moment dat Stroll binnenkomt voor een nieuwe set softs.

In een herhaling zien we dat VER een ‘momentje’ beleeft in Raidillon. Maar niemand durft nog de gok te nemen op inters. In ronde 23 komt Russell binnen voor nieuwe softs. Die banden lijken wel te werken voor Norris en Stroll. Zij gaan als een warm mes door de boter. Weliswaar vooral door de boter aan de staart van het veld, maar toch. Sainz houdt het voor gezien en parkeert zijn Ferrari, terwijl Gasly een plek aan Albon verliest in de pit.

Finish

Iedereen gokt goed, want de regen zet niet door. Het zonnetje komt zelfs langzaam tevoorschijn. Hamilton pakt de handschoen op in gevecht met Leclerc door te pitten voor de undercut. Leclerc pit een ronde later. Hoewel Hamilton de snelste middelste sector van de race rijdt in zijn outlap, komt hij knel te zitten achter Alonso. Zodoende behoudt Leclerc voorlopig zijn plaats.

Perez stopt eind ronde 29. Max is inmiddels een flink eind bij hem weggereden, dus voor hem is er geen stress. De Nederlander stopt een ronde later en komt negen seconden voor zijn teammaat en naaste belager weer de baan op. Vier seconden achter PER rijdt LEC, met daar weer ruim twee seconden achter HAM. Vervolgens is er andermaal een fors gat naar Alonso.

Max’ race engineer vraagt zich af of het wel slim is dat Max veel van zijn banden vergt. Max reageert door de snelste ronde van de race te rijden. Hij heeft nu bijna twaalf seconden op Perez te pakken. MV1 gaat voor de volgende grand slam en de achtste zege op rij. Alleen Vettel won er ooit meer achter elkaar (9). Max kan dat record dus evenaren op Zandvoort en er is geen enkele reden te denken dat het niet zal gebeuren.

De race engineer van Max’ krijgt er een punthoofd van. Maar Max weet dat hij kan doen en laten wat hij wil. Hij is de kip met de gouden eieren voor Red Bull. Max gaat in showboat modus en suggereert dat hij ook nog wat harder kan rijden zodat hij nog een pitstop kan maken. Een goede training voor het team, aldus Max. Iceman zou zeggen dat Max’ ego cheques uitgeeft die zijn lichaam niet kunnen cashen. Maar er staat voor nu geen maat op Max. In de toekomst moet hij misschien nog een keer inbinden, doch voor nu verandert alles wat Max aanraakt in goud.

Goud is ook de inhaalactie van Ocon op Tsunoda. De Japanner probeert na zijn sterke eerste stint een of twee puntjes te sprokkelen. Maar dat valt niet mee met de Alpha Tauri nu het weer iets is opgeklaard. Het moet gezegd worden dat Tsunoda wel een stuk lekkerder onderweg is dan Ricciardo. De Australiër heeft vandaag een race die Nyck de Vries ook wel had kunnen afleveren.

Pratend over teammaten die het lastig hebben: Perez verliest ondertussen ongeveer een seconde per ronde op Max. Natuurlijk kan je zeggen dat de race voor PER die om de tweede plek betreft. De Mexicaan zal het na de race weer hebben over het managen van het tijdverschil. Maar het is toch best wel pijnlijk hoe hard hij wordt afgeserveerd door onze held. Sergio heeft aangegeven dat vanaf Spanje er de klad voor hem is ingekomen omdat Red Bull de auto in een andere richting is gaan ontwikkelen. Als Max echter alles wint kan je het Red Bull niet echt kwalijk nemen.

Sinds 30 april is Verstappen alleen maar eerste geworden, in elke race en elke sprint. Het verschil op de meet is 22,5 seconden met Perez. Die rijdt uiteindelijk tien seconden weg bij Leclerc. De Ferrari-man mag wel blij zijn met een ‘overwinning’ op Mercedes en Hamilton. De Brit wordt namelijk vierde. Hij pakt nog wel de snelste ronde af van Max. Dat zal Max misschien een beetje irriteren, maar het mag eigenlijk geen naam hebben. Doe dat FIA gala om de prijzen uit te delen gewoon maar vast in de zomerpauze.

Red Bull heeft nu 503 punten in het kampioenschap. Mercedes is tweede met 247 punten. Minder dan de helft dus. Aston Martin is teruggevallen naar P3. In de strijd met Mercedes delft team groen vandaag andermaal het onderspit. Alonso wordt vandaag vijfde, maar Stroll slechts negende. Met Russell op P6 gaat Das Haus op voor P2 bij de constructeurs. Norris wordt vandaag na een grafslecht begin van de race toch nog zevende, Ocon achtste, Stroll negende en Yuki Tsunoda pakt voor de derde keer dit jaar een zeldzaam puntje voor Alpha Tauri.

De volgende is een klinkende zege op Zandvoort, maar daar moeten we wel even op wachten. Eerst volgt er namelijk een zomerstop van vier weken. We zullen ons dus moeten vermaken met het silly season. Maar na een P2 voor Perez en een terugkeer op aarde voor Ricciardo, zal er vermoedelijk niet zoveel gebeuren #famouslastwords. Verwacht jij nog wisselingen voor de tweede seizoenshelft of volgend jaar? Laat het weten, in de comments!