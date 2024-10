Alcomobilist in België? Dat wordt 1.260 Euro aftikken!

Mocht jij regelmatig een Bangelijke willen scoren bij Brasserie ’t Pakhuis in Antwerpen, moet je voortaan wel je betere helft terug laten rijden. Alcomobilist spelen wordt namelijk duur.

Even voor de goede orde; wij van autoblog zijn natuurlijk mordicus tegen alcomobilisme. Met al die belachelijk lage, geestdodende, communistische, woke en vrijheidsbetuttelende rubber stoeptegel snelheidslimieten in ons land (#rageagainstthemachine), kunnen we wel voorstellen dat mensen daar af en toe lak aan hebben. Maar met drank (of drugs) op achter het stuur kruipen, is alleen het domein voor totaalmalloten. Keihard aanpakken dus!

Vuig

Precies dat gaan ze doen met van die vuige buitenlanders in België. Met ons dus, in andere woorden. Niet-Belgen die met drank (of drugs) achter de kiezen bij de lurven worden gepakt door de lange arm in België, moeten voortaan meteen 1.260 Euro aftikken. Deze boete geldt in België als de minimumboete -inclusief gerechts- en andere kosten- die wordt opgelegd voor wie een eerste keer op alcohol (>= 1,2 promille) of drugs achter het stuur wordt betrapt.

Wanbetalers

Buitenlands wanbetalend tuig van de richel, betaalt de boete vaak niet. In 2023 gebeurde dat maar liefst 4.600 keer. Toch goed voor een bedrag van 5.796.000 Euro. Dus hier gaan de Belgen tegen optreden. Mensen die weigeren de waarborg te betalen, riskeren nog hogere kosten. Eerst mag hun auto 96 uur tijdelijk in beslag genomen worden door de politie. Wordt er in die periode niet betaald, kan de rechter besluiten dat de tijdelijkheid van dit beslag verdwijnt. Wil je de auto daarna toch terug, draai je naast de boete ook op voor de takel- en stallingskosten.

Borg

Omdat België wel net als Nederland een rechtsstaat pretendeert te zijn, is het bedrag van 1.260 Euro formeel wel een borg. Mocht je de rechter overtuigen dat je toch echt onschuldig bent, bijvoorbeeld omdat je lichaam geniaal is en zelf alcohol aanmaakt, kan je het bedrag terugkrijgen. In de praktijk zal een dergelijke verzachtende omstandigheid echter niet vaak voorkomen en ben je het geld gewoon kwijt. En terecht. Kortom, doe het gewoon niet. Boek een hotel, of stop met arm zijn en huur gewoon een chauffeur in.

Dank Pieter voor de tip!