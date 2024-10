Klappen voor de boksbeugel. Audi gaat de bietenbrug op in de Verenigde Staten.

Het is niet eervol om negatief te doen over een concern dat dezer dagen toch al de nodige problemen kent. Doch wij zijn ook immer fair and balanced en van de pure meningloze feiten in plaats van de feitenloze meningen. Dus zodoende kunnen we er niet omheen: Audi gaat de bietenbrug op in de Verenigde Staten.

Er was een tijd dat de boksbeugel op pad leek om een echte echte concurrent te worden van BMW en Mercedes. Of om die merken zelfs voorbij te streven (check historisch perspectief). Maar echte kenners wisten altijd al dat dat met FWD niet kon lukken. Vooral in het immer conservatieve Amerika, kwam het merk nooit echt van de grond. Het hoogtepunt kwam omstreek de tijden van de E92 M3 en B7 RS4, toen Audi en BMW elkaar trolleerden met billboards. Hoewel BMW die veldslag won, was het voordeel voor Audi dat de concurrent hen serieus nam.

Sindsdien hebben we echter gezien dat BMW en Mercedes qua wereldwijde verkopen weer zijn uitgelopen op het merk met de vier ringen. En dit jaar, gaat het bijzonder matig voor Audi op de belangrijke Amerikaanse markt. De cijfers voor het derde kwartaal zijn nu bekend. En daarin boekt Ingolstadt een min van maar liefst 21 procent. Met name de modellen met verbrandingsmotor verliezen fors aan terrein. Enige lichtpuntje is de nieuwe Q3, die de schade nog enigszins beperkt.

Desalniettemin; Audi verkocht in Q3 46.752 units, ten opzichte van 59.535 units in dezelfde periode vorig jaar. Over het hele jaar staat de teller nu op 139.665 verkopen in Amerika, ten opzichte van 167.880 in de eerste drie kwartalen van 2023. Ter vergelijking: Bimma dat ook een relatief matig derde kwartaal had verkocht in dat kwartaal 78.128 auto’s in Murica. Voor München staat de teller over het hele jaar nu op 253.840 units, vrijwel hetzelfde aantal als vorig jaar (254.363).

Kortom, de boksbeugel krijgt rake klappen in Trumpmanië, waarvan akte.