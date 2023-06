Olav Mol niet welkom bij Ziggo, vervanger bekend

Olav Mol niet welkom bij Ziggo? Hij is juist de gangmaker, daar!

Jarenlang was hij De Stem van de Formule 1: Olav Mol. De beste man heeft van de GP Monaco 1991 tot en met de GP van Abu Dhabi 2021 de races verslagen voor de Nederlandse autosportfans. Mol was altijd een beetje de standaardkeuze en groeide mee met de populariteit van de sport. Toen Viaplay de uitzendrechten overnam, wilde men een een totaal andere kant op. Serieuzer en professioneler.

Dat betekende dus dat Tom Coronel wél mee mocht verhuizen, maar dat Olav Mol, Rob Kamphues (aka Ranzige Robbie), Robbert Doornbos (aka Harald Droomdos) en Rob van Gameren (aka @jaapiyo) niet welkom waren. Alles kan weer veranderen, want financieel zit Viaplay in zwaar weer en Ziggo ligt op de loer om de rechten weer over te nemen.

Olav Mol niet welkom bij Ziggo

Zo’n gekke gedachte is dat niet. MotoGP en Indycars zijn leuk, maar dan spreek je alleen de autosportfans aan en die zijn dun gezaaid in Nederland. Ziggo kan een goede impuls wel gebruiken en nu Viaplay ‘zwak’ is, lijkt het ideale moment aangebroken om toe te slaan. Wij gaan er allemaal vanuit dat Olav Mol dan weer terugkomt, maar dat blijkt helemaal niet het geval te zijn. Dat meldt GP Today.

Dat komt door het vertrek van Wil Moerer. Hij was de oude directeur en onder hem was het bekende Ziggo-format ontstaan. Dat betekende dat mensen met nauwelijks verstand van de sport aan tafel mochten zitten bij het Racecafé, en dat kenners als Rick Winkelman aan de bar moesten zitten. Ja, dat is echt gebeurd.

Geen Melroy en Nelson

Maar de nieuwe leiding wil het over een andere boeg gooien, zonder Jack Plooij en Olav Mol. Misschien in een andere rol, of misschien gewoon helemaal niet. Dat melden ‘geluiden die rondgaan in het bedrijf’. Dus je kunt het gerust met een korreltje zout nemen.

Maar nemen ze bij Ziggo dan Melroy en Nelson mee? Nee, ook niet. Volgens insiders komt er een droomscenario. Die stelt dat Rick Winkelman de nieuwe commentator gaat worden en er een jong talent naast gezet zal worden. Rick Winkelman is een van de grootste autosportkenners en een buitengewoon sympathieke meneer. Uitstekende keuze, dus! En met een jong talent kun je je voorbereiden op de toekomst. Uiteraard zijn we bevooroordeeld, daar wij voorzitter, secretaris en penningmeester zijn van de Rick Winkelman Fanclub.

Olav Mol niet te onderschatten

Mocht ViaPlay de rechten stevig in handen houden, dan hoeven we Olav Mol alsnog niet te verwachten. Dat melden bronnen aan Autoblog. Daar zijn ze hartstikke tevreden met hun huidige duo, zeker sinds @nicolasr officieel fan van Nelson en Melroy is.

Overigens moeten we de populariteit van Olav Mol niet onderschatten. Hij doet nu verslag bij Grand Prix Radio van de wedstrijden. Elke race zijn er zo’n 400.000 tot 500.000 luisteraard. Dat betekent dat er een half miljoen mensen zijn die moeite gaan doen om het commentaar van ViaPlay (of een ander kanaal) uit te zetten en Olav Mol synchroon te zetten met het beeld. Dus misschien is het toch tijd dat Olav Mol iemand naast zich duldt. Rick Winkelman misschien?