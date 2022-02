Elektrische Bugatti’s voorlopig nog niet een dingetje

Zat jij dan te wachten op elektrische Bugatti’s?

Elektrische auto’s komen eraan. Als zelfs de EV-ontkenners van Toyota naast hybrides en brandstofcel-auto’s volledige elektrische auto’s gaan maken, weet je dat er geen weg meer terug is. In principe is dit helemaal niet erg. De meeste auto’s knappen op van een elektrische aandrijflijn. Wil je liever een 1.2 driecilinder torretje of een stille elektromotor met meer koppel? Precies, dat laatste.

En aangezien we toch allemaal van de grote, lompe, hoge, zware crossovers willen rijden (op het asfalt, dat dan weer wel), maakt het extra gewicht ook niet uit. Maar de elektromotor is weliswaar verstandiger, beter en schoner, maar is het ook leuker? Dat is een beetje waar veel sportautomerken mee stoeien.

Elektrische Bugatti’s

Zo heeft Lamborghini aangegeven niet zoveel in elektrische auto’s te zien. Ook Bugatti is nog niet om. Dat is extra vreemd, want Bugatti CEO Mate Rimac staat namelijk bekend om zijn Rimac-hypercars. Misschien wel de enige reden van bestaansrecht van Rimac (het merk, niet Mate zelf) is elektrische techniek.

Gelukkig ving collega @jaapiyo een maandje geleden al op dat Bugatti voorlopig nog wel verbrandingsmotoren zal gebruiken. Daar lijken ze niet op terug te komen. Bugatti zal voorlopig nog gewoon verbrandingsmotoren gebruiken. Dat meldt GTSpirit.

In eerste instantie zal dat nog de vertrouwde, gouwe, ouwe W16-motor zijn. Deze wordt geleverd in onder andere de La Voiture Noire, Chiron Super Sport 300+ en alle resterende Divo-modellen die nog geleverd moeten worden. Deze zijn allemaal logischerwijs al uitverkocht.

Geen zestiencilinder

Mate Rimac dringt erop aan dat Bugatti vooral een Bugatti moet zijn. Nu zijn er voldoende elektrische hypercars (waaronder die van Rimac zelf!). Echter, in de meeste gevallen zijn dat theoretische prestaties of auto’s die nog niet in productie zijn. De enige die nu uitgeleverd word is de Pininfarina Battista, die gebruik maakt van techniek van Rimac…

Hoe de verbrandingsmotor zal blijven bij Bugatti, is nog niet duidelijk. Bugatti heeft een paar voordelen ten opzichte van andere fabrikanten. Ze bouwen een klein aantal auto’s, met voldoende ID3’s en e-trons om de CO2 te compenseren. Daarnaast verkoopt Bugatti veel auto’s in landen waar de wetgeving iets minder rabiaat is dan in de EU, alhoewel ook in de VS er een einde aan zal komen. Gelukkig gaan er ook een hoop naar de zandbak en daar zijn emissie-eisen niet echt een issue.

Overigens wil het niet zeggen dat de W16 nog gewoon in productie blijft. Het kan zijn dat er een motor met minder cilinders zal komen. Ook schatten wij zo in dat elektrificatie wel degelijk een dingetje gaat worden.

