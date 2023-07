GP Hongarije 2023: tijden en wat je moet weten

Het is weer tijd voor de GP van Hongarije 2023. Lees in dit artikel de tijden, waar je kunt kijken en alle ins en outs voor dit weekend.

De GP Engeland is nog maar twee weken geleden, maar de afgelopen dagen is er zat Formule 1-nieuws geweest. Dat komt uiteraard door het plotselinge ontslag van Nyck de Vries en de komst van Daniel Ricciardo.

Dat komt goed uit, want Ricciardo is over het algemeen erg sterk op deze baan. In dit artikel gaan we je alles vertellen over de GP van Hongarije en alles wat erbij komt kijken.

Agenda GP Hongarije 2023

Maar voordat we daarmee beginnen, hebben we eerst het tijdschema voor de komende dagen:

21 juli:

13:30 – 14:30 | Vrije Training 1

17:00 – 18:00 | Vrije Training 2

22 juli

12:30 – 13:00 | Vrije Training 3

16:00 – 17:00 | Kwalificatie

23 juli

15:00 – 17:00 | Race

GP Hongarije

De GP van Hongarije is van origine de opvolger van…. De GP van Nederland! Jazeker, de Magyar Nagydíj is er sinds 1986. Er was 50 jaar daarvoor ook al eens een Hongaarse GP in het centrum van Budapest. Die werd toen door Tazio Nuvolari gewonnen in zijn Alfa Romeo 8C-35. Hij was uiteindelijk 14 seconden sneller dan Bernd Rosemeyer in zijn met Swastika’s getooide Auto Union. Het waren andere tijden, hè.

Sinds 1986 is de GP van Hongarije een vast onderdeel van de agenda. Het is de race waar Lewis Hamilton graag wint. Van alle 102 overwinningen van hem zijn er 8 behaald in Hongarije! Gezien de interviews komt dat door het geweldige publiek dat een ware inspiratie vormt voor de Britse recordcoureur.

Het circuit: De Hungaroring

Een Mickey Mouse-circuit. Monaco zonder muren. Kartbaantje. De Hungagoring krijgt wat kritiek te verwerken. Dat is niet helemaal terecht, want het is een toffe baan met een paar unieke features. De baan is inderdaad erg langzaam, er zijn nauwelijks rechte stukken op het stuk bij start-finish na. Dat betekent dat een coureur constant aan het sturen is. Motorvermogen is relatief ondergeschikt aan wegligging. Met de huidige auto’s zijn er diverse plaatsen waar je kunt inhalen. Het is een baan waar meerdere lijnen mogelijk zijn.

De baan is slechts 4,381 km lang, dus de coureurs moeten een flink aantal rondes rijden om 300 km plus een ronde afgelegd te hebben: 70 stuks. Hongarije is een baan waar de underdog kans maakt om te winnen, voornamelijk omdat motorvermogen en absolute downforce op hoge snelheid minder belangrijk is dan mechanische grip en stuurmanskunsten. Zo won Thierry Boutsen hier in 1990 een van zijn drie races. Jos Verstappen stond op Hongarije op het podium in 1994. Damon Hill won hier BIJNA met een Arrows (in 1997). Jenson Button (2006), Heikki Kovalainen (2008), en Esteban Ocon (2021) wonnen hier destijds tegen de verwachting in.

GP Hongarije 2022

We blikken eventjes terug naar het vorige seizoen. Wat gebeurde er eigenlijk allemaal bij de GP Hongarije in 2022? Precies daarom behandelen we hieronder de hoogtepunten.

Hoe verliep de kwalificatie van de GP Hongarije 2022?

Pérez haalde hier Q3 niet! Ook al niet. Dus dat belooft niet veel goeds voor dit weekend voor de Mexicaan. In Q3 was het George Russell die vriend en vijand verraste met een tijd van 1:17.774, een schitterende pole position. Verstappen was slechts tiende. Hij had niet een geweldige banker lap (zevende tijd) en bij de tweede run had de toen nog enkelvoudig wereldkampioen wat problemen met de motor.

Wie reed de snelste raceronde bij de GP Hongarije 2022?

Lewis Hamilton! Tijdens ronde 57 reed hij een tijd van 1:21.386.

Hoe zag het podium eruit bij de GP Hongarije 2022?

Eigenlijk had Ferrari of Mercedes de race moeten winnen. Inhalen is lastig op de Hungaroring en Verstappen startte slechts op P10. Maar de snelheid van Mercedes in de race viel tegen en bij Ferrari gingen ze veel te snel over op de harde band, die overduidelijk niet werkte dat weekend. Verstappen kon met een onbedoelde spin in ronde 41 alsnog de race winnen. Op nummer 2 stond Lewis Hamilton en George Russel stond op de derde plaats.

GP Hongarije 2023

Er is een hoop gaande dit weekend. We nemen het hier allemaal even met je door.

Wat is de stand bij aanvang van de GP van Hongarije 2023?

Verstappen leidt met 256 punten, 99 punten meer dan Pérez. Daarachter is het wel spannend: Alonso (137), Hamilton (121) en Sainz (87) zitten redelijk dicht bij elkaar. Bij de teams is het zo mogelijk nog spannender, als je Red Bull (411 punten) weglaat. Ferrari (157), Aston Martin (181) en Mercedes (203) zitten dicht bij elkaar en sinds vorige week kan McLaren (59) ook meekomen.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP Hongarije 2023?

De kwalificatie gaat anders verlopen dit weekend. Er is een nieuw format. Bij Q1 is het VERPLICHT voor de teams om met de harde band te rijden. In Q2 stappen we over op medium en in Q3 moet er op softs gereden worden.

Deze ‘ATA’ (Alternative Tyre Allocation) zorgt ervoor dat elke coureur niet 13, maar 11 setjes mee hoeft te nemen. Dat is weer beter voor het milieu. Deze manier was gepland voor de GP van Imola die op het laatste moment niet door kon gaan. Nu is het dus de eerste keer, bij de GP van Italië proberen we het nog een keer op deze wijze.

We rijden met de zachtst mogelijk compounds. C3 is hard (wit), C4 is medium (geel) en C5 is soft (rood). Dus ook met de witte band kan men redelijk uit de voeten.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Hongarije?

Op vrijdag is het 26 graden en gaat het hoogstwaarschijnlijk wat regenen in de trainingen. Er staat nauwelijks wind bij de eerste training, maar wel bij de tweede vrije training. Op zaterdag is het ietwat bewolkt, maar blijft het droog. Met een temperatuur van 29 graden is het een stukje warmer. Dan, op zondag, is het heerlijk zonnig en 31 graden warm. Er staat een zacht briesje.

Welke kansen heeft Max Verstappen voor de GP van Hongarije 2023?

Normaliter is Hongarije het circuit waar de gedoodverfde winnaar níet wint. Hamilton won de race 8 keer, maar 4 keer was dat in een inferieure auto. Met die historie in het achterhoofd gaat Verstappen het hier lastig krijgen. Het is een circuit waar hij verder overigens altijd uitstekend presteert. Zijn eerste P4 haalde hij hier in 2015.

Dat gezegd hebbende, de Red Bull lijkt op allerlei banen overwegend de snellere auto te hebben en hier zal dat niet anders zijn. Dus ook hier kan hij de race winnen, alhoewel we dit keer een iets scherpere Sergio Pérez verwachten. Zeker nu Daniel Ricciardo heeft aangegeven interesse te hebben in het Red Bull stoeltje. Voor 2025 weliswaar, maar toch.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Hongarije 2023?

Verstappen staat op 3/8 en Perez op 12/1. Alonso en Hamilton beide op 16/1.

Waar kan ik de GP van Hongarije 2023 volgen?

De race kijken kan op enkele manieren. Alleen luisteren kan ook. We nemen de opties met je door.

F1TV

Neem nou gewoon een abonnementje op F1TV. Niet omdat we het ViaPlay niet gunnen, maar met F1TV krijg je precies wat je wil: heel veel autosportcontent. Je kan alle races bekijken die dat weekend gereden worden, dus ook de support-races. Voor 64,99 euro kun je precies een jaar lang F1 kijken. Gezien de overvolle agenda krijg je veel waar voor je geld! Prima voor- en nabeschouwingen plus erg leuke analyses.

ViaPlay

Voor 15,99 per maand, dus 191,88 per jaar kun je via ViaPlay kijken. Dan krijg je er wel een hoop films, series, voetbal en darts bij. De voor- en nabeschouwingen zijn wat summier. We hebben helaas niet zoveel F1-racewinnaars in Nederland in tegenstelling tot Engeland.

VPN

Je kan een VPN’tje voor jezelf regelen. Wellicht heb je er al eentje. Log dan in in Oostenrijk of Luxemburg. De ORF zendt de race in zijn geheel uit, evenals RTL Luxembourg. De taal kan een issue zijn, maar het beeld is scherp.

Streams

Het internet staat vol met streams die op zijn best extralegaal genoemd kunnen worden. Hier is een overzichtje, maar gebruik ervan is op eigen risico.

Grand Prix Radio

Het kan zijn dat je wel het juiste beeld hebt, maar nog niet het juiste commentaar. Via GP Radio kan dat wel. Dat moet dan via de app via België. Kost tegenwoordig ook geld: 1,99 per maand.

Wat is de voorspelling van de Autoblog-redactie

Ooit werd er onderzoek gedaan of apen betere voorspellingen konden doen dan professionele analisten op Wallstreet. Het bleek niet het geval te zijn. Wij werken met drie toppers die elk weekend vooraf de uitslag van de race voor je verklappen:

Michael:

Verstappen Hamilton Russell

Volgens @WillemE is dat een circuit dat Ricciardo goed ligt, vandaar dat Nyck er voor die tijd uit moest. Ik ken het alleen omdat de nieuwste toevoeging aan de Autoblog Garage daar vandaan komt…Maar daarover later meer. Voor nu: Ik denk wederom Max op 1 en Lewis heeft weer een beetje heilig vuur terug en George heeft nog genoeg dadendrang. En bij Lando en Fernando gaat het wellicht een keertje niet zoals ze willen dus Max, Lewis en George Michael, koopt auto’s ten waarde van een VanMoof.

Wouter

Verstappen Pérez Hamilton

Groeten uit Mallorca! Wouter, gaat op vakantie ten waarde van een VanMoof.

Jaap

Verstappen Pérez Alonso

De Grand Prix van Hongarije, het Monaco van het Oostblok. Qua sfeer, vibe en uitloopzones is de race in Hongarije niet per se hetzelfde als die in Monte Carlo. Maar qua layout, komt het circuit redelijk in de buurt. Voor een permanent racecircuit op F1 niveau is het een redelijk ‘Mickey Mouse’ baantje. Dus met trage bochten en zonder veel lange stukken volgas. Uiteraard kan er maar een team winnen en dat is Red Bull. Met de update gaan ze nog harder en dus wordt Verstappen eerste en Pérez tweede. Alonso wordt derde, want die was ook goed in Monaco. Bovendien won hij in Hongarije 20 jaar geleden zijn eerste F1 race. Rollin’ back the years. Jaap, biedt de helft voor jouw VanMoof.

Autoblog zal sowieso verslag doen van de kwalificatie en de race. Als er spannende dingen gebeuren tijdens de vrije trainingen, houden wij je op de hoogte!