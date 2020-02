Alfa Romeo ‘doet een Red Bull’ met hun testwagen

Vorig jaar werd de nieuwe Red Bull RB15 onthuld in een bijzondere kleurstelling. We kennen de kleuren van het Oostenrijkse team als een blauwe onderlaag met rood en geel als het Red Bull-logo. De testkleuren waren anders: een zwarte onderlaag, met een bijzonder rood Red Bull-logo en vele rode strepen. Erg gaaf, maar voor de races werd gewoon weer het blauw-rood-geel gebruikt. Hetzelfde trucje wordt dit jaar uitgehaald door Alfa Romeo en hun testwagen.

Zoals het Italianen vaak betaamt, zit deze livery vol met knipogen. Het donkerblauwe patroon als ondergrond is ‘slangenhuid’. In het logo van Alfa Romeo zit namelijk een slang verwerkt. Het logo zelf is het enige wat kleur geeft aan de livery: het is geen groot logo maar een rood hart. Italianen en hun ‘amor’: het is vandaag Valentijnsdag.

De wagen was vandaag te zien op het Fiorano-circuit in Italië. De Alfa Romeo C39 moet nog onthuld worden in de definitieve kleuren. Ook in dit geval gaat het dus niet om een definitieve livery. De testwagen van Alfa Romeo krijgt de kleuren wel aangemeten, voor testrondes met Kimi Raikkonen achter het stuur. Of nou ja, testrondes: de rondjes die nu gereden worden zijn vooral voor promotionele doeleinden. Er zit een limiet van 100 km op de afstand die F1-teams in deze periode mogen afleggen.

Alfa Romeo zou de verrassing van het jaar zijn met deze kleuren, maar zoals gezegd worden de definitieve kleuren nog onthuld. Dat gaat plaatsvinden op 20 februari. Verwacht geen extreme nieuwe kleuren: het rood-witte van de vorige livery blijft nog even. (via Formula1.com)