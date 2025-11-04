Alfa Romeo en Maserati gaan samen exclusieve auto’s bouwen!

De twee Italiaanse merken gaan de krachten bundelen.

Alfa Romeo en Maserati zijn merken die veel autoliefhebbers een warm hart toedragen, maar dat alleen is niet genoeg om de schoorsteen te laten roken. De cijfers van Maserati zijn ronduit dramatisch en bij Alfa Romeo is het ook niet allemaal rozengeur en maneschijn.

Aangezien de twee merken onder dezelfde paraplu vallen hebben ze besloten de krachten te bundelen. Alfa Romeo en Maserati lanceren vandaag ‘Bottegafuoriserie’. Dit is in feite een fusie van de divisies die zich bezig houden met speciale modellen en personalisatie.

Bottegafuoriserie richt zich dus op de bovenkant van de markt, waar hoge winstmarges te halen zijn. Het programma zal zich onder meer bezig houden met few-offs. Daarbij moet je denken aan auto’s als de Alfa Romeo 33 Stradale en de Maserati MCXtrema.

De 33 Stradale was in feite al een samenwerking tussen Maserati en Alfa Romeo, want die auto is gebaseerd op de MC20. Dat werd alleen niet gecommuniceerd. Nu gaan de merken dus wel openlijk samenwerken, wat een logische stap is.

Naast few-offs zal Bottegafuoriserie zich ook richten op personalisatie, zoals de Fuoriserie-afdeling van Maserati dat nu al doet. Ook daar valt veel geld te verdienen. Dat hebben merken als Ferrari en Rolls-Royce wel bewezen.

Tot slot is er nog oog voor het rijke verleden van beide merken. Er zullen ook restauraties van klassiekers plaatsvinden onder het dak van Bottegafuoriserie. Dat gebeurt nu ook al onder de noemers Alfa Romeo Classiche en Maserati Classiche, maar de krachten worden dus gebundeld.

Deze stap gaat Alfa Romeo en Maserati niet opeens weer laten floreren, maar het is een stukje van de puzzel. We zijn benieuwd naar de speciale projecten die Bottegafuoriserie in petto heeft.