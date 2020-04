Volkswagen Atlas BaseCamp is zowaar een stoere SUV

Kan je de ‘laffe’ SUV nog combineren met ruige looks? Volkswagen doet hun best met de Atlas BaseCamp.

Volkswagen heeft al vele auto’s in hun gamma gehad. Kleine auto’s, grote auto’s, nicheproducten en vooral veel SUV’s. Elke SUV heeft echter het ‘probleem’ dat het allemaal trendauto’s zijn. Al vanaf de Touareg rond 2000 was elke SUV zo’n eentje waar het gaat om de hoge instap, niet om hoe hoog je kunt klimmen in de Himalaya.

Geen Atlas nodig

En ook de Volkswagen Atlas, die het SUV-gamma naar boven afrondt in de VS, is zo’n auto. De recent gefacelifte mega-SUV is vooral praktisch en groot, niet bijzonder capabel. Niks ten nadele van de Atlas hoor, dat is inspelen op de markt. Kortom: voor de Atlas heb je geen atlas nodig, enkel de coördinaten voor de dichtstbijzijnde

Stoere naam, stoere auto

Maar VW bewijst dat het wél kan. Ontmoet de Volkswagen Atlas BaseCamp. Een Atlas die er net even wat ruiger uitziet, omdat hij ook wat ruiger is. En het klinkt ruiger, BaseCamp.

Het gaat om een ‘accessoirepakket’ voor de Atlas. In dat pakket zitten upgrades die geïnspireerd zijn op de gelijknamige Atlas BaseCamp Concept van vorig jaar. Dat was die van voor de facelift, maar verder hebben de auto’s hetzelfde doel.

Bodykit en velgen

Je kunt de Atlas dus stoerder maken, het enige wat je daarvoor nodig hebt is een set velgen en een set bumpers. Zo zijn de bumpers rondom uitgevoerd in tweekleurig plastic. De banden en velgen zijn All Terrain-banden met speciale lichtgewicht wielen. Het velgtype genaamd Traverse MX meet 17 inch en wordt uitgegeven door fifteen52.

Goed, in het beste geval is de Volkswagen Atlas BaseCamp een iets minder laffe SUV, je gezellige oom met bergschoenen is ook niet ineens wereldkampioen klimmen. Voor het écht heftige werk moet je gewoon een Jeep Wrangler of Land Rover Defender kopen. Maar goed, ietsje verder komen met je zevenzits SUV, het kan een uitkomst zijn.