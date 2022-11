Alfa Romeo heeft de meest tevreden klanten van alle merken

Met de klanttevredenheid van Alfa Romeo zit het wel snor. In ieder geval kort na aankoop.

Alfa Romeo is een prachtig merk. En dat is niet alleen vanwege de auto’s uit het verleden. De Giulia en de Stelvio horen tot de fraaiste en best sturende auto’s in hun segment. Toch valt er ook wel wat af te dingen op het merk. Alfa gooit bijvoorbeeld geen hoge ogen in betrouwbaarheidsonderzoeken.

In de onderzoeken van het Amerikaanse J.D. Power is Alfa Romeo bijvoorbeeld steevast in de onderste regionen te vinden. Nu is er echter een onderzoek van J.D. Power waarin Alfa Romeo juist heel goed scoort. Hoe dat komt? Ze hebben niet gekeken naar de betrouwbaarheid, maar naar de klanttevredenheid.

Als het gaat om de klanttevredenheid komt Alfa Romeo heel goed uit de verf. Sterker nog: met een score van 833 op een schaal van 1.000 staan ze op nummer één. Daarmee scoort Alfa zelfs beter dan Lexus en Porsche, die een tweede en een derde positie innemen.

Wel even goed om te weten: in het onderzoek wordt niet zozeer gekeken naar de tevredenheid over de auto, maar naar de tevredenheid over het aankoopproces. Blijkbaar is het kopen van een Alfa Romeo dus een hele aangename ervaring. In ieder geval in de VS.

Nog een interessante uitkomst is dat kopers van elektrische auto’s over het algemeen minder in hun nopjes zijn. De klanttevredenheid ligt bij de kopers van non-premium EV’s 56 punten lager in vergelijking met benzineauto’s.

Dat laatste kwam vooral omdat de kopers geen uitleg kregen over het laden van hun auto. Dat is wel nodig in de VS, want er zijn video’s van mensen die tevergeefs proberen te tanken met hun Tesla. Ach ja, je kunt natuurlijk niet verwachten dat ze overal zo progressief zijn als wij in Nederland.

Bron: J. D. Power