Alfa Romeo is giga geïrriteerd door concerngenoot Dodge

Alfa Romeo is een beetje geïrriteerd en heeft een typisch Italiaans handgebaar over voor concerngenoot Dodge.

Het is dringen geblazen onder de paraplu van Stellantis. Het megaconcern heeft momenteel zestien verschillende merken in haar portefeuille. Dat kan niet goed gaan zou je zeggen om die allemaal een modelgamma van betekenis te geven. En dat zien we eigenlijk ook al een beetje gebeuren. De Opel Astra is nu een Peugeot 308 en de Insignia verdwijnt, dus wat voor toegevoegde waarde heeft Opel nog? En hoe zit het met Lancia, Chrysler en Dodge? Dat wordt natuurlijk een interne stroggel om overeind te blijven.

Hornet is de Tonale

Zo kon het gebeuren dat afgelopen week als donderslag bij heldere hemel de nieuwe Dodge Hornet werd gepresenteerd. De Charger EV trok meer bekijks, maar de Hornet gaat straks in bosjes verkocht worden in ‘Murica. Dat is althans de bedoeling van Dodge. Oplettende lezertjes was echter al opgevallen dat de Hornet wel erg veel lijkt op de nieuwe Alfa Romeo Tonale. Ook al omdat @rubenpriest dat er gewoon bij had gezet in het artikel.

Geïrriteerd

Nu blijkt echter dat men binnen Alfa Romeo helemaal niet zo blij is met deze ontwikkeling. Alfa Romeo wil zoveel mogelijk volume draaien, iets wat ze (helaas) maar mondjesmaakt lukt met de Giulia en de Stelvio. De Tonale (spreek uit: teennagel) moest uitkomst bieden, maar krijgt nu dus intern grote concurrentie van Dodge met dit goedkope copy-paste werk. Kwaliteitspublicatie Drive heeft de scoop van een Alfa-mannetje (m/v/i) in regenjas die uit de doeken doet hoe de verhoudingen liggen binnen Stellantis:

Dodge took advantage of the [Tonale] to make a compliance car—their Aston Martin Cygnet moment, if you will. Suffice it to say internal politics won the day, and Dodge needed to up their CAFE numbers, so Hornet was born. Man in Alfa regenjas, is een tikje cynisch geworden door de teleurstelling

Compliantie

Met ‘CAFE numbers’ worden uiteraard de (gemiddelde) uitstootcijfers (van het modelgamma) bedoeld. Daar Dodge eigenlijk alleen de geweldige dino’s die de Challenger en Charger heten aanbiedt, zijn die in hun geval gruwelijk slecht. De Tonale Hornet, met name in PHEV-vorm biedt hier uitkomst. Opeens is de gemiddelde uitstoot van Dodge nu op papier een stuk lager. Vandaar de denigrerende term ‘compliance car’, wat suggereert dat het een auto is die alleen maar bestaat om te voldoen aan regelgeving.

Prijsknaller

Dat laatste mag dan zo zijn, maar Alfa Romeo voelt de bui al hangen. De Hornet met een 2.0 Turbo heeft in ‘Murica namelijk een ‘MSRP’ van 29.995 Dollar, aanzienlijk minder dan de verwachte prijs van de Tonale in ‘Murica. Omdat de optische en technische verschillen minimaal zijn (je moet het in de Hornet wel stellen zonder de Alfa-typische ronde ventilatieroosters), is het dus logisch te verwachten dat dit flink wat Tonale-verkopen zal kosten.

Burro op de Testa?

Wij begrijpen Alfa Romeo dan ook wel een beetje. Al wil de ironie wel dat de Tonale zelf dan weer op Stellantis’ Small Wide 4*4 LWB platform staat dat vanaf 2017 oorspronkelijk gebruikt wordt door de…euhm…Jeep Compass. Welk merk van Stellantis denk jij dat het eerst het loodje legt? Laat het weten, in de comments!