Alfa Romeo kan jouw oude Alfa weer fabrieksnieuw maken

Alfa Romeo heeft nu net als Ferrari en Maserati een eigen Classiche-programma.

Als prestigieus merk hoor je er niet bij als je geen speciaal ‘heritage’-programma hebt. Ferrari heeft al geruime tijd de Classiche-afdeling, maar sinds vorig jaar is er bijvoorbeeld ook Maserati Classiche. Nu maakt Alfa Romeo bekend dat ze met een soortgelijk programma komen. Je raadt het al: dit heet Alfa Romeo Classiche.

Alfa Romeo Classiche heeft eigenlijk twee bezigheden, waarbij de een wat makkelijker is dan de ander. De eerste bezigheid is het uitdelen van certificaten. Die zijn er in twee soorten. Je hebt een ‘certificate of origin’ en een ‘certificate of authenticity’.

Wat is het verschil? Met het cerificate of origin worden het productiejaar, de originele specificaties en het serienummer van de motor vastgelegd. Een certificate of authenticity gaat verder. Daarvoor wordt de auto helemaal geïnspecteerd om te kijken in hoeverre de auto origineel is en of alles naar behoren werkt. Dat kost wat, maar dat verdien je misschien ook weer terug als je de auto gaat verkopen.

Daarnaast biedt Alfa Romeo Classiche restauratieservice aan. Oftewel: je kunt je Alfa helemaal fabrieksnieuw laten maken door Alfa Romeo zelf. Overigens kun je ook voor minder ingrijpende zaken terecht bij Alfa Romeo Classiche. Voor kleiner onderhoud aan klassieke Alfa’s zijn ze ook niet te beroerd.

Dit alles is overigens minder nieuw dan het lijkt. Het Alfa Romeo Classiche-label is weliswaar nieuw, maar sinds 2015 was er al FCA Heritage. Dit is later weer omgedoopt tot Stellantis Heritage. Deze afdeling deed in feite hetzelfde, maar dan ook voor Fiat, Lancia en Abarth. We wachten nu dus met smart op de lancering van Fiat Classiche, Lancia Classiche en Abarth Classiche.