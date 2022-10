Koop de ultieme Jaguar XJ op Marktplaats

Zeg nou zelf: dit is toch veel gaver dan die eeuwige S-klasse?

Iedereen die shopt in de topklasse gaat blindelings voor een Duitser. Als het geen S-klasse is, dan wel een 7 Serie of een A8. Dat is zonde, want iedereen ging voorbij aan de Jaguar XJ. Die moet het objectief gezien misschien afleggen tegen een S-klasse, maar het is wél een hele gave auto. Al was het alleen maar vanwege het prachtige design van Ian Callum.

Op Marktplaats vonden we een Jaguar XJ die extra interessant is. Dit is namelijk de absolute topversie. Het betreft een XJL, die is voorzien van de V8 met supercharger. Dit is de Jaguar XJ die je kiest als je gereden wilt worden en geld geen rol speelt. In Nederland is dit een uiterst zeldzame verschijning.

Waar de normale XJ een wielbasis heeft van 3,035 meter, heeft de XJL een wielbasis van 3,160 meter. Je hebt dus 12,5 centimeter extra ruimte om je benen te strekken. Als de chauffeur even zijn rechterbeen strekt merk je dat trouwens ook wel: de supercharged V8 is goed voor 510 pk en 625 Nm aan koppel.

Zoals het heurt op een topsedan is deze Jaguar XJL uitgevoerd in stemmig zwart. De chromen velgen zijn net iets minder subtiel, maar de Jag kan het hebben. In het interieur is het ook geen saaie boel. Hier is het beige leer wat de klok slaat, afgewisseld met grijsbruin leer.

Volgens de advertentie is dit “de nummer 1 Luxe VIP Bolide SuperCar”. Blijkbaar heeft het 10-jarige zoontje van de verkoper ook wat input gehad. Wij zouden misschien wat andere termen gebruiken, maar eerlijk is eerlijk: het is wel een gave bak.

Met een cataloguswaarde van maar liefst €245.468 is het ook een van de duurste XJ’s van Nederland. Qua nieuwprijs dan. De auto is inmiddels alweer 11 jaar oud, dus de afschrijving heeft zijn werk kunnen doen.

Op Marktplaats wordt voor deze Jaguar XJL met 118.000 km op de klok €39.500 gevraagd. Daarmee is de afschrijving natuurlijk nog lang niet ten einde, maar de vorige eigenaren hebben in ieder geval het grootste gedeelte voor hun rekening genomen.