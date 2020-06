Porsche vindt Chinese vrouwen belangrijker dan petrolheads

Die viercilinder in de 718 Boxster en Cayman was helemaal geen stom idee, aldus Porsche.

Het wordt gezien als het grootste minpunt van de 718 Boxster en Cayman: de viercilinder motor. Hoe potent die motor ook is, het geluid is gewoon een stuk minder dan bij de zescilinder boxer van de vorige generatie. En volgens de meeste autoliefhebbers is het geluid van je (cabrio) sportauto een vrij belangrijk onderdeel van de ervaring. Inmiddels heeft Porsche dat probleem natuurlijk opgelost, door een nieuwe zescilinder in de GTS en de GT4 en Spyder te proppen. Je had dus kunnen concluderen dat Porsche die viercilinder zelf ook als een fout erkent, maar niets blijkt minder waar te zijn.

Tegenover het Australische Which Car zegt 718-baas Frank-Steffen Walliser namelijk dat die viercilinder alles behalve een fout was. Door die viercilinder zou deze generatie Boxster en Cayman de best verkochte generatie ooit zijn. Wegens belastingredenen werd de 718 door die viercilinder namelijk ineens beschikbaar voor de Chinese markt, die kennelijk als een gek voor de 2.0-liter viercilinder zijn gegaan.

Alhoewel, niet alle Chinezen. Volgens Walliser zijn het voornamelijk dertigjarige Chinese vrouwen die voor de Boxster gingen. Deze doelgroep ziet de Boxster schijnbaar als ‘cool’ aan, waardoor de cabrio daar een soort modeaccessoire is geworden. Een handtas met vier wielen. Dus als je een Chinese vrouw wil verleiden, moet je haar kennelijk een viercilinder Porsche Boxster in een kek kleurtje cadeau doen.

Schijnbaar waren die Chinese verkopen zo goed, dat ze konden compenseren voor de rest van de wereld. Elders ging het immers niet zo goed met die 718, juist door die viercilinder. Maar dat maakt voor Walliser niet uit. Hij blijft die motor verdedigen en claimt dat het de auto heeft helpen overleven. ‘Het waren goede zaken en er is geen vraag of dat wij hiermee verder moeten gaan’. Verwacht dus geen instap-718 met viercilinder: die dertigjarige Chinese vrouwen blijven belangrijk voor Porsche.

Tegelijkertijd beseft de topman bij Porsche dat de viercilinder bij de rest van de wereld niet zo denderend aansloeg. Daarom dat ze in de hogere modellen een zescilinder gebruiken. Kennelijk hoeft een dertigjarige Chinese vrouw dus niet per se een supersportieve Porsche Boxster te hebben. Walliser ziet nu dat die hogere modellen beter scoren in de rest van de wereld. Daarnaast hoopt hij dat die interesse nóg verder terugkomt.

De topman gaat tot slot ook kort in over de toekomst van de elektrisch aangedreven Porsche. Hij denkt dat Porsche een hele goede elektrische sportauto kan maken, maar dat hij (nog) niet een elektrische 911 gaat maken. Wat zou het dan wél kunnen zijn…?