'Alfa Romeo verkoopt in 2023 kleine crossover Brennero' - Autoblog.nl

Nog twee jaar wachten, dan kunnen we een kleine crossover van Alfa Romeo kopen.

Wie nu naar de digitale showroom van Alfa Romeo gaat, ziet daar twee modellen. Giulia en Stelvio, meer is er niet te kiezen. Dat is weinig, maar daar komt nog dit jaar verandering in. Ergens dit jaar moeten we nog een kleinere SUV van de Italianen zien; de Tonale. Voor wie liever een kleine crossover van Alfa Romeo koopt, hebben we vandaag goed nieuws. Die moet namelijk in 2023 verschijnen, schrijft Automotive News Europe.

Het is niet voor het eerst dat we horen over die kleine crossover van Alfa Romeo. Eind vorig jaar konden we de naam bekendmaken: Brennero. Vernoemd uiteraard naar de Brennerpas. Deze wordt, net als nieuwe, kleine crossovers van Jeep en Fiat, gebouwd op PSA’s CMP-platform. Crossovers als de DS 3 Crossback, Peugeot 2008 en Opel Mokka zijn al gebouwd op dit platform.

Met CMP kunnen autofabrikanten in principe alles maken wat ze willen. Benzineautos, hybrides, maar ook volledig elektrische auto’s. Volgens ANE is Stellantis dan ook van plan om zowel EV-versies als hybride- en benzineversies uit te brengen van de drie auto’s.

Overigens is Jeep iets interessants van plan met hun kleine crossover. Denk je Jeep, dan denk je immers aan vierwielaandrijving. Standaard heeft het CMP-platform echter alleen voorwielaandrijving. Jeep zou dan ook van plan zijn om een speciale hybrideversie te maken van hun crossover, waarbij er op de achteras een elektromotor is geplaatst. Heb je toch nog vierwielaandrijving. Voor zover bekend krijgen de Brennero en de Fiat dit systeem niet.

Over de kleine Fiat is verder niet zo heel veel bekend. De nieuwe Jeep wordt als eerste in de Poolse Tychy-fabriek gebouwd. Deze rolt volgens de ANE-bronnen in juli 2022 van de productieband. Alfa Romeo’s kleine crossover volgt een half jaar later in januari 2023. Fiat is als laatste aan de beurt, in juli 2023.