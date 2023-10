Alfa Romeo overweegt een MPV

Het zou een gedurfde zet zijn: een MPV bij een merk als Alfa Romeo?

De MPV is voor de massa uitgestorven. Pak hem beet 20 jaar geleden hadden alle bekende merken tenminste één MPV in het gamma. Tegenwoordig is het allemaal crossovers of SUV’s waar jij je gezin in mag zetten.

Toch is de MPV niet helemaal dood. Alfa Romeo fleurt zelfs met de mogelijkheid om met een MPV te komen. Die suggestie komt van designbaas Alejandro Mesonero-Romanos. Daarover bericht Autocar.

Alfa Romeo MPV

Het gesprek kwam op gang naar aanleiding van de nieuwe 33 Stradale. Het Engelse autoblad en de designer hadden het vervolgens over de Autotutto/Romeo. Een minibus uit een tijd dat het woord MPV nog niet eens bestond.

Als Volkswagen zijn bus nieuw leven in kan blazen met de ID Buzz, waarom Alfa Romeo dan niet? Mesonero-Romanos vertelde dat de wereld niet gek op moet kijken als de Italianen een dergelijke stap zetten.

Nu is deze hint nog dunner dan risotto in een pan vol water, maar desalniettemin een opmerkelijke uitspraak van de designbaas. Het gamma van Alfa Romeo is met de Giulia, Tonale en Stelvio al niet ontzettend breed te noemen. De nieuwe 33 Stradale is voor de happy few, dus het volk heeft effectief uit drie modellen te kiezen. Daar is zeker nog ruimte voor een nieuw model. En zolang ze bij Alfa niet aan de station gaan is een MPV een niet ondenkbare andere keuze.