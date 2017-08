Alfa Romeo Spider (1966–1993) – occasion video & aankoopadvies

Het is zomer! We willen een leuke oldtimer cabriolet en we hebben geen zin om Porsche-prijzen neer te tellen. Is een Alfa Romeo Spider dan interessant?

Hij kwam in 27 jaar tijd in vier verschillende varianten op de markt, maar het is onderhuids dezelfde auto. De eerste serie (verkocht van 1966 tot 1969) staat bekend als Spider “Duetto”, een naam die werd bedacht door een man die deelnam aan een prijsvraag van Alfa Romeo. Door problemen met copyrights mocht die naam echter nooit officieel gevoerd worden, dus het werd een soort geuzennaam. De 1.6 leverde 109 pk en was gekoppeld aan vijfbak handgeschakeld. Later volgde de 1750 Spider Veloce met een 1.8 die goed was voor 118 pk.

Van 1969 tot 1983 werd de tweede serie Spider “Coda Tronca” genoemd. Er kwam een extra 2.0 motor met 131 pk die voortaan naast de 1.8 ook Veloce genoemd werd. Beide kleinere motoren kregen de toevoeging Junior. Ook is er een tijdje een (zeer zeldzame) Spider-Targa gebouwd, met een vaste achterruit zoals je dat kent van bijvoorbeeld de Porsche 911 Targa.

In 1983 werd Serie 3 geïntroduceerd, de Spider “Aerodinamica” die te herkennen is aan de plastic bumpers en kofferklepspoiler. Dit is het minst populaire model. Er was alleen nog keuze uit de 1.6 en de 2.0, maar er kwam wel een lekkere uitvoering van de “Spoiler Spider”, namelijk de Quadrifoglio Verde. Deze QV werd in 1986 geïntroduceerd en was alleen leverbaar in rood, zwart en zilvergrijs. De auto kreeg geen andere motor, maar wel een grotere voorspoiler, andere zijskirts, leren bekleding, een hardtop in lakkleur, andere klokken, en 15 inch velgen met 12 gaten.

De laatste variant ziet het levenslicht in 1989 en wordt weer gewoon Spider genoemd. De plastic spoilers verdwijnen en de look is weer een stuk cleaner. In 1993 wordt de productie gestopt.

Aanbod op Marktplaats

Er staan momenteel zo’n 20 Alfa Romeo Spiders te koop van het type 105 / 115 op Marktplaats.nl, verspreid in de categorieën Alfa Romeo en Oldtimers. De prijzen variëren van €7900 euro tot €24.950.



Pluspunten

Alfa Romeo

Populair in de klassiekerwereld, onderdelen zijn redelijk goed te krijgen.

Alfa Romeo!



Aandachtspunten

De Alfa Romeo Spider is een auto die in z’n oudste vorm al bijna 50 jaar oud is. Er zijn dus tal van zaken die je bij alle auto’s van dat soort leeftijden in de gaten moet houden, zoals roest. En roest. En niet te vergeten: roest. Veel auto’s zijn echter gerestaureerd. Soms kundig, soms door Beun de Haas. Een aankoopkeuring door een klassiekerexpert of Alfa Romeo-specialist kan dus nooit kwaad. Uiteraard zijn er ook voor deze auto’s echter specifieke zaken die je zelf goed kunt checken, los van alle logische en voor de hand liggende aandachtspunten voor een auto van deze leeftijd.

Ook goed om te weten: er zijn enorm veel Alfa Romeo liefhebbers, Alfa Romeo Clubs en Alfa Romeo meetings. Als je er zelf even niet uitkomt, of dat ene onderdeel niet kan vinden, is de kans groot dat iemand bereid is je daarmee te helpen. Je kan veel zeggen over Alfa Romeo-rijders, maar niet dat ze niet gepassioneerd zijn. Doe er je voordeel mee!

Aandrijflijn

Oude Alfa Romeo’s waren altijd populair bij motorknutselaars. Dat hoeft geen slecht nieuws te zijn, sterker nog: met een beetje mazzel heb je wat bonus-pk’s onder de kap. Maar het kan geen kwaad om eens goed te inspecteren of één en ander er een beetje netjes uitziet onder de kap, en of alles zo soepel loopt als dat je van een auto als deze mag verwachten.

Een Spider gebruikt vrijwel altijd een druppeltje olie, dus je hoeft niet direct te schrikken als het blok niet kurkdroog is. Zo lang het er maar niet aan alle kanten uit spuit, uiteraard.

Andere vloeistoffen mogen niet lekken, dus als je andere vloeistoffen dan olie aantreft buiten de daarvoor bedoelde reservoirs, check dan goed wat het is en waar het vandaan komt voordat je de verkoper definitief de hand schudt.

De opening van de radiateur moet schoon zijn. Als er een mayonaise-achtige substantie te vinden is, is de koppakking lek. Geen enorm moeilijke fix overigens, bij een auto als deze. Maar ook niet iets waar je mee door wil rijden.

De tweede versnelling is een zwak punt, maar daar is verder weinig aan te doen. Snel naar de tweede versnelling wil gewoon niet altijd, met beleid schakelen dus.

Interieur

Veel van de interieurdelen zijn (zeker bij de oudere modellen) krakkemikkig. Voordeel is dat er een enorm levendige markt voor deze spullen is, dus je hoeft niet meteen wanhopig te zijn als er iets kapot is. Internet is je vriend!

Exterieur

Zoals gezegd is roest een probleem. De meest voorkomende plekken waar Spiders roesten zijn de spatbordranden, de vloer en de dorpels. Als je daar roest aantreft kun je er zeker van zijn dat er meer werk aan zit te komen. Maar wees je ervan bewust dat met name de eerste series nooit een anti-roestbehandeling kregen, ook niet vanuit de fabriek. Met name de dorpels zijn een probleemgebied. Die diende namelijk als waterafvoer, maar als de gaatjes om het water weg te laten dicht zijn gaan zitten, hoopt vocht zich op en begint de roest. Het lastige is dat bijna niet te controleren is hoe de dorpels eraan toe zijn, omdat er drie lagen staal over elkaar gemonteerd zijn. Check ook de onderste dwarsbalk onder de radiateur, de A-stijlen (waar de deuren op bevestigd zitten), de kriksteunen en de bodem goed op roest.

Elektronica

Auto’s van de derde en vierde serie hebben soms last van “Jonny’s Disco”: alle waarschuwingslampjes knipperen zo nu en dan. Meestal heeft dit te maken met slechte aardepunten en is het eenvoudig op te lossen.

