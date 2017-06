Officieel! De prijs van de Porsche 911 GT2 RS

Al het andere wist je immers al.

We kunnen ons haast niet voorstellen dat de plaatjes en de info in dit artikelen nog nieuws zijn voor de meesten van jullie want de GT2 RS lekte aan alle kanten, maar we houden ons netjes aan het door Porsche opgelegde embargo. De GT2 met z’n geblazen motor is in tegenstelling tot de atmosferische GT3 niet per se een heet circuitbeest. Zie de koning der Elfjes meer als een zeer straffe GT die in staat is om flinke afstanden in recordtempo af te leggen.

De geblazen zescilinder boxer onder de kap doet 700 pk en 750 Nm, waarmee de sprint naar 100 km/u in 2,8 tellen achter de rug is. 0-200 km/u duurt 8,3 seconden en de topsnelheid ligt ondanks die vette achtervleugel op een flinke 340 km/u.

Het blok is gebaseerd op dat van de 911 Turbo S die in de boeken staat voor 580 pk. De extra 120 paarden werden gevonden door gebruikmaking van grotere turbo’s en intercoolers die bij zware belasting worden gekoeld met waterspray. Voor naadloos schakelwerk zorgt de 7-traps DSG. Wie nog steeds emotioneel wordt van een handbak moet dus uitwijken naar een andere 911, we adviseren in dat geval de GT3.

Rijeigenschappen zijn op punt gezet middels achterwielbesturing en Ultra High Performance rubber. Veel power vraagt om veel remkracht en dus krijgt de GT2 RS keramische schijven die wel tegen een stootje kunnen. In deze prijsklasse kan een fabrikant niet om carbon frutsels heen en dus is de nieuweling uitgerust met onder meer koolstofvezel zijspiegelkappen, luchtinlaten, bagageklep en andere zaken.

Wie meer wil kan meer krijgen. Het Weissach Package kennen we nog van de 918 Spyder en is ook te bestellen op de GT2 RS. Het pakket levert een gewichtsbesparing van 30 kg op en het bestaat uit nog meer carbon, titanium en magnesium.

Het interieur wordt afgewerkt met rood alcantara, zwart leer en carbon. Met PCM bedien je audio, navigatie en communicatie en standaard is de GT2 RS uitgerust met Connect Plus en de Porsche Track Precision-app, waarmee je op je smartphone rijgegevens kunt uitlezen en analyseren. Ook is er een horloge dat alleen samen met de auto kan worden besteld, het ding kost 9.450 euro.

Dan waarvoor je klikte: de prijs van de auto zelf! De nieuwe 911 GT2 RS mag mee voor 354.300 euro, hij staat vanaf december dit jaar bij de dealer.