Alfa Romeo Stelvio (type 949) 2017-heden occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Alfa Romeo Stelvio (type 949)

Alfa Romeo. Italiaans design en Italiaans temperament. Het merk is en blijft populair onder een grote groep die hard fans, ook wel Alfisten genoemd. Eerst opgeslokt door landgenoot Fiat en nu onderdeel van het grote Stellantis dat merken als Citroën, Opel, Jeep en Lancia in zijn stal heeft.

De echte Alfisten hebben het jaren niet makkelijk gehad. Er was lang weinig nieuws onder de zon. Na lang wachten was daar In 2016 dan de Alfa Romeo Giulia en in 2017 in zijn kielzog een SUV voor iedereen die eigenlijk helemaal geen SUV wil; de Stelvio.

De naam Stelvio is uiteraard gekozen vanwege de wereldberoemde Stelvio berg. De Stelvio-pas staat bekend om de vele haarspeldbochten die je doormaakt onderweg naar boven. Als je als Alfa Romeo dan toch een cross-over maakt, dan wel een lekkere sportieve natuurlijk.

De Stelvio was in Nederland een redelijk succes voor Alfa begrippen. In 2017 gingen er 236 op kenteken en in 2018 247 stuks. In 2019 zakt de Stelvio naar 163 exemplaren. Toch echt een liefhebbersauto die ook veel zakelijk gereden is, ondanks het ontbreken van extra bijtellingsvriendelijke versies.

De auto kwam in 2017 op de markt en kreeg in 2018 al zijn eerste update. Die zitten vooral onderhuids. De twee minst krachtige diesels krijgen er allebei 10 pk bij en in het interieur wordt de afwerking en het materiaal naar een hoger niveau getild. Ook het infotainment systeem krijgt een welkome upgrade.

In 2022, dit jaar, is er een facelift doorgevoerd op de Stelvio. LED Matrix koplampen waarin drie keer een L-vorm te zien is. Helemaal in lijn met de Alfa Romeo Tonale. Ook nieuw is een 12,3 inch digitaal instrumentarium. Verder in het interieur geen aanpassingen.

Concurrenten van de Alfa Romeo Stelvio zijn auto’s als de Audi Q5, de BMW X3 maar ook de Porsche Macan. Van de 510 pk sterke Stelvio Quadrifoglio moet je denken aan concurrenten als de Porsche Macan Turbo (440 pk), de Jaguar F-Pace SVR (550 pk) en de Mercedes-AMG GLC 63 S (510 pk).

We rijden in dit aankoopadvies zelf in de Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio met 510 pk en een nul naar honderd acceleratie van 3,8 seconden.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Alfa Romeo Stelvio wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich orde, maar loop toch even door de lijst met Alfa Romeo Stelvio problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Delen van de carrosserie zijn van aluminium gemaakt om gewicht te besparen. Roest ook niet zomaar. Wel een wat blikkerig geluid bij het sluiten van de portieren, maar daar heb je tijdens het rijden geen last van.

In het interieur is het wat zoeken. Sommige kunststofdelen komen wat hard en goedkoop over, maar het stuur ziet er dan weer prachtig uit. Zeker in vroege exemplaren kom je veel klachten tegen over een krakende middenconsole. Is goed op te lossen door het helemaal te demonteren en weer stevig in elkaar te zetten, wellicht met hier en daar wat dempend materiaal ertussen.

De bouwkwaliteit is zeker verbeterd in het tweede bouwjaar, maar bij exemplaren van 2017 hoor je de klacht vaak terug. Als je zelf handig bent kun je het zelf doen, maar kost wel wat tijd. De garage kan het ook voor je doen, maar kan tijdrovend zijn.

Het infotainment in de vroege bouwjaren is ondermaats. Wel Apple Carplay en Android Auto, maar het 8 inch scherm voelt niet scherp aan. In 2018 is het infotainment geüpdate en kreeg het een 8,8 inch touchscreen en meer scherpte. Je kunt het niet zomaar vervangen, dus wij zouden voor een exemplaar van minimaal 2018 zoeken als je infotainment belangrijk vindt.

Onderstel

Het onderstel deelt hij met de Alfa Romeo Giulia. Waarschijnlijk een belangrijke reden waarom de Stelvio voor een SUV zo fantastisch op de weg ligt. De klassieke ophanging met dubbele draagarmen voor en multilink achter is versterkt door het gebruik van aluminium voor veel van de componenten plus adaptieve dempers en Alfa’s Chassis Domain Control systeem dat schakel, gas, tractie en stabiliteitscontrole regelt.

Het is een interessant platform. De Giulia is achterwiel aangedreven en deze Stelvio is voorzien van vierwielaandrijving (Q4). Het accent ligt daarbij wel op de achterwielen. De instapdiesels waren ook te koop met enkel achterwielaandrijving.

Let op de gemonteerde banden. Onder een snelle auto als de Stelvio Quadrifoglio hoort rubber van een A-merk. Als dat niet zo is, kan je je afvragen waar er nog meer bespaard is op onderhoud.

Optioneel voor de SUV zijn keramische remschijven. Daarover zijn klachten van piepen bekend en ze warmen minder snel op dan de standaard stalen schijven. Keramische remmen gaan in theorie een autoleven mee. In de praktijk echter niet en ze zijn ook nog eens kostbaar om te vervangen. Controleren dus! Het werkgebied moet een glans hebben en op de randen mogen geen beschadigingen te zien zijn.

Aandrijflijn

In de basis is er niet veel mis met de aandrijflijn, maar er willen nog wel eens elektronische gasklepfoutmeldingen verschijnen. Vroege 2018 auto’s hadden last van koelvloeistoflekkage veroorzaakt door een slang van slechte kwaliteit. In oktober 2018 is die onder garantie vervangen, maar even checken of dat netjes gebeurd is.

Verder worden er problemen met de oliepomp gemeld. De spoel wil nog wel eens stuk gaan. Probleem is dat de nieuwe oliepomp vaak hetzelfde euvel weer ontwikkeld. Je komt online eigenaren tegen die al vier keer de oliepomp hebben moeten vervangen. Je zou zeggen dat ze leren…

Er zijn een aantal terugroepacties voor de Stelvio (en Giulia, delen onderstel en motoren) geweest. Denk aan remmen en ABS systeem. Er is ook een terugroepactie geweest rondom de cruise control voor exemplaren tot half 2018. Die zou niet snel genoeg uitschakelen als je het rempedaal intrapt. Een software-update lost het probleem op, maar even checken of de terugroepactie bij jouw exemplaar is uitgevoerd.

Elektronica

Elektronica is helaas een bekend euvel bij de Stelvio. Zo zijn elektrische problemen bekend met dingen als de achterklep en het opstarten van het navigatiesysteem. Ook oververhitting wil nog wel eens voor komen.

Wat je ook veel ziet is problemen met de standaard gemonteerde accu. Die is zwak. Na een paar dagen stilstand gaat het batterijlampje al branden. Het start en stop systeem en de accu zijn geen vrienden. Het opladen van de accu tijdens normaal gebruik loopt niet in de pas met het stroomgebruik, met name door dat start en stop systeem. Die kun je uitschakelen, maar dat moet je steeds opnieuw doen natuurlijk.

De kwaliteit van de accu loopt zo langzaam terug en dan krijg je vanzelf problemen. De accu legt het loodje, of het Battery Management System gaat systemen uitschakelen. Bijvoorbeeld de stoelverwarming en de spiegel en achterruitverwarming. Dit gebeurt dan even na een koude start.

De oorzaak van het euvel is dat als de Stelvio koud wordt gestart de dynamo NIET gelijk begint met laden. Laden betekent namelijk een belasting voor de motor en dat betekent extra brandstof en dat betekent extra CO 2 uitstoot. Fabrikanten betalen voor iedere gram te veel een hoge boete. Net als consumenten overigens….

Rij je alleen maar kleine stukjes en staat de auto dan ook nog lang stil tussendoor, zeker nu het kouder is, gaat het mis. Accu’s krijgen dan niet de kans goed op te laden en kunnen zelfs leeg raken.

Wat is eraan te doen? Als eerste moet gecontroleerd worden of de laatste software update van de BCM (Body Control Module) aanwezig is. Alfa heeft daar vorig jaar een update voor uitgebracht die de oorzaak van het probleem zou moeten aanpakken. Check bij aankoop op de update is uitgevoerd en laat je accu contoleren. Als de accu al moe is, kun je hem beter meteen laten vervangen.

De Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio is voorzien van parkeersensoren rondom, een achteruitrijcamera en een elektrisch schuifdak. Helaas komen ook sensor-gerelateerde elektronische problemen die al deze elektronica van informatie moet voorzien regelmatig voor. Test de aanwezige systemen voor zover mogelijk tijdens een proefrit goed uit.

Exemplaren die in 2018 zijn gebouwd hebben soms problemen met de ruitenwissermotoren. Ook een vaker gemeld probleem is spontaan werkende ruitensproeiers, knipperende binnenverlichting en weigerende knipperlichten. Deze problemen zijn vreemd genoeg te herleiden naar een storing in het infotainment systeem. Daar moet je wel voor naar de garage.

Motoren

Benzine

2.0T 200 pk / 330 Nm AWD

2.0T Veloce 280 pk / 400 Nm AWD

2.9 V6 biturbo 510 pk / 600 Nm AWD

Diesel

2.2 JTD 150 pk / 450 Nm RWD (vanaf 2018 tot 2020 160 pk)

2.2 JTD 180 pk / 450 Nm RWD (vanaf 2018 190 pk)

2.2 JTD 210 pk / 470 Nm (AWD)

Aanbod Alfa Romeo Stelvio op Marktplaats

Op moment van schrijven zijn er zo’n 126 Alfa Romeo Stelvio’s op Marktplaats.nl te vinden. Prijzen voor de Alfa Romeo Stelvio variëren van 27.500 euro tot ruim 80.000 euro. Voor het totale aanbod van de Alfa Romeo Stelvio kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden in een Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio ui 2018, beschikbaar gesteld door EAF Auto’s in Voorschoten.