Alfa Romeo Tonale krijgt een bijzonder broertje in Europa

En die komt van ver.

Auto’s die bedoeld zijn voor de Zuid-Amerikaanse markt naar Europa halen, het is niet altijd een succes. Denk bijvoorbeeld aan de Ford Ecosport. In Zuid-Amerika gelden nu eenmaal wat andere standaarden dan hier. Nu gaat Stellantis het ook proberen, met de Ram Rampage.

De Rampage ken je waarschijnlijk niet, maar het is een mini-Ram 1500. In tegenstelling tot de grotere pick-ups staat de Ram Rampage NIET op een ladderchassis. De auto staat gewoon op een regulier personenwagenplatform. Hetzelfde platform als de Alfa Romeo Tonale, om precies te zijn.

De Ram Rampage is niet alleen bedoeld voor de Zuid-Amerikaanse markt, het is ook echt een Zuid-Amerikaans product. De auto is volledig ontwikkeld en gebouwd in Brazilië. Maar nu gaat ‘ie dus toch zijn vleugels uitslaan naar Europa.

Volgens Stellantis vult de Rampage een gat in de markt, omdat deze auto tussen C-segment SUV’s en compacte pick-ups in zit. In Brazilië is deze auto aardig populair: er zijn er dit jaar al meer dan 20.000 van verkocht. Maar ja, Brazilië is nu eenmaal gek op pick-ups. Of Europa warmloopt voor zo’n auto valt nog te bezien.

De Rampage is 5,03 meter lang, wat voor pick-up begrippen behoorlijk klein is. Ter vergelijking: een Ram 1500 is minstens 5,8 meter lang en een Toyota Hilux 5,3 meter. In Brazilië is de auto alleen maar leverbaar met viercilinders, waarvan één benzinevariant en twee diesels. Welke motoren de auto in Europa krijgt is nog niet bekend.

Wanneer de Rampage precies Europa gaat bestormen is ook niet bekend. We weten alleen dat de Europese introductie deze week plaatsvindt op een paardenevenement in Italië.