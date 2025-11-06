Dit kunnen we verwachten van VAG’s top-EV

De laadsnelheid valt alvast een beetje tegen.

Porsche, Maserati en Rolls-Royce hebben al lang een EV, maar Bentley is er vrij laat bij. Dat is eigenlijk niet zo erg, want zo goed verkoopt dit soort auto’s niet. Maar dat betekent niet dat Bentley hun EV-plannen in de prullenbak gooit. De eerste elektrische Bentley is nog steeds in aantocht.

Luxury Urban SUV

Dat wisten we al, maar Bentley licht vandaag de sluier iets verder op. De nieuwe EV wordt een ‘Luxury Urban SUV’ (lees: crossover), met een lengte van minder dan vijf meter. Voor Bentley-begrippen is dat een bescheiden formaat. Ter vergelijking: de Bentayga is 5,1 meter lang.

Bentley belooft dat de auto “industry-leading technology” krijgt. Zo moet de auto in minder dan 7 minuten 100 mile (161 kilometer) kunnen bijladen. Dat is netjes, maar ook weer niet baanbrekend. De Lotus Emeya kan 310 kilometer bijladen in 10 minuten, en die is al een tijdje te koop. Deze Bentley komt pas in 2027 op de markt.

EV-strategie

Bentley geeft verder een update van hun EV-strategie. Het plan was eerst om in 2030 alleen nog maar EV’s te verkopen, maar dat was al 2035 geworden. Ook dat komt nu op losse schroeven te staan. Bentley zegt voorzichtig dat de levensduur van modellen met verbrandingsmotor nog verlengd kan worden tot ná 2035.

Volgens de huidige plannen mogen er in de EU helemaal geen benzineauto’s meer verkocht worden na 2035, maar er zijn natuurlijk nog meer markten. En het is ook heel goed mogelijk dat de plannen van de EU nog uitgesteld worden.

Bentley wil in ieder geval nog tot 2035 hybride modellen leveren. En de nieuwe Supersports, waar we eerder vanochtend over schreven krijgt gewoon een V8 zónder hybridehulp. Zo, nu ben je weer helemaal op de hoogte van de plannen van Bentley.