Met dit gedrocht gaat straks in de VS de post bezorgd worden - Autoblog.nl

Andere aspecten dan functionaliteit zijn duidelijk niet in overweging genomen bij het design van de NGDV. Is ook nergens voor nodig natuurlijk.

Als je de laatste dertig jaar een bezoekje hebt gebracht aan de Verenigde Staten kan het zomaar zijn dat je een postbezorger in een onooglijk hoekig wit busje bent tegengekomen. Dat was dan hoogstwaarschijnlijk een Grumman LLV. De drie laatste letters staat voor Long Life Vehicle, wat meteen verklaart waarom die dingen al sinds 1989 rondrijden.

Long Life Vehicle of niet, op een gegeven moment is zo’n postbusje toch aan vervanging toe. Dat moment is nu gekomen (of eigenlijk al veel eerder, maar dat terzijde). Aangezien de USPS (het Amerikaanse PostNL) meer dan 100.000 stuks nodig heeft is een opvolger letterlijk en figuurlijk een ‘big deal’.

Omdat de Grumman LLV nog uit de jaren ’80 dateert is het geen hele grote uitdaging om de opvolger een stap voorwaarts te laten zijn. De Grumman had bijvoorbeeld niet eens airbags. Laat staan ‘overbodige’ luxe als airconditioning.

Er waren verschillende kandidaten in de race om de opvolger van de Grumman te mogen bouwen. Daaronder was ook AM General (bekend van de Humvee) en het Indiase Mahindra. Die fabrikant die deze megadeal in de wacht sleept is echter Oshkosh. Dit Amerikaanse bedrijf bouwt onder meer militaire voertuigen en had in 2020 een omzet van €5,7 miljard.

Oshkosh mag over een periode van tien jaar tussen de 50.000 en 165.000 exemplaren van de NGDV (Next Generation Delivery Vehicle) leveren. De Amerikanen zijn nog meer verzot op afkortingen dan de Jonge Woudlopers. Een gedeelte van deze NGDV’s zal volledig elektrisch zijn, maar er zal ook nog gewoon een verbrandingsmotor gebruikt worden. Net als bij de Grumman zit het stuur aan de kant van de brievenbussen, oftewel rechts.

De NGDV is zowaar voorzien van airbags en daar blijft het niet bij. Het busje van Oshkosh krijgt ook airco, tractiecontrole, een dodehoeksensor en een achteruitrijcamera. Het kan niet op. Het leven van de Amerikaanse postbodes wordt er dus een stuk aangenamer op. Wel rijden ze nog steeds voor schut, want ook de NGDV is geen schoonheid. Dat krijg je dus als er geen harten van consumenten gewonnen moeten worden.

Het gaat nog wel even duren voordat de aflossing er is. De NGDV is nu nog in de prototype-fase en de eerste exemplaren worden naar verwachting pas in 2023 geleverd. Voordat de hele vloot vervangen is zijn we nog wel even verder. De Grumman LLV mag voorlopig dus nog niet met pensioen.

Foto Grumman LLV: Greg Gjerdingen