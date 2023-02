Alfa Romeo viert feest met hun sport- en racelabel

Alfa Romeo heeft met zowel Quadrifoglio als Autodelta een feestje te vieren.

Het klavertjevier staat voor velen symbool voor geluk als je niet vies bent van een beetje bijgeloof, maar in de autowereld heeft één merk het klavertjevier eigen gemaakt. Dat is natuurlijk Alfa Romeo. Het sportlabel Quadrifoglio van de Italianen is gewoon de Italiaanse vertaling van klavertjevier, maar het Italiaans maakt zo’n term toch weer fijner.

Alfa Romeo Quadrifoglio

De sportieve modellen van Alfa Romeo hebben vele verschijningsvormen gekend, maar het Italiaanse merk is altijd consequent geweest met het logo van Quadrifoglio (of Quadrifoglio Verde/QV op eerdere modellen), dat is namelijk een witte driehoek met het klavertjevier op de flank van de auto. Vergelijkbaar met het ‘Scuderia shield’ op een Ferrari. Dit omdat op oude raceauto’s ook vaak een dergelijke sticker daar zat.

Quadrifoglio wordt 100

En dat brengt ons bij het feestje dat Alfa Romeo mag vieren, want Quadrifoglio wordt dit jaar 100! Het was in 1923 dat de wereld voor het eerst een (race)auto mocht aanschouwen met het klavertjevier op de flank. De origine van het klavertjevier heeft overigens wel met geluk te maken, want coureur Ugo Sivocci plakte de sticker op zijn raceauto in 1923 toen hij meedeed aan de Targa Florio. Dat werkte, want Sivocci won de 14de editie van de race. Quadrifoglio werd vanaf toen het symbool voor Alfa Romeo om hun speciale sportieve modellen mee aan te duiden.

Opvallend is wel dat de naam Quadrifoglio eigenlijk pas vanaf 1980 werd gebruikt, zoals gezegd toen nog als ‘Quadrifoglio Verde’. Eerdere modellen hadden wél het klavertjevier, maar heetten Sprint of Veloce. Overigens was er ook nog ‘Quadrifoglio Oro’, voor de wat meer aangeklede versies die niet zo snel hoefden te zijn. Uiteraard vinden we Quadrifoglio heden ten dage terug als de sportversie van de Giulia en Stelvio.

Nieuw logo

Alfa Romeo viert het 100-jarige bestaan van Quadrifoglio met een nieuw logo. De rand is nu goud met 1923-2023 in het onderste gedeelte geschreven. Of dit logo ook op deze vorm op de auto’s terug te zien is, wordt niet bekend.

Autodelta

En dan is er nog Autodelta. Deze motorsport-tak van Alfa Romeo vindt zijn roots bij een groep enthousiastelingen uit Udine die een bijzondere auto zouden bouwen. Dat werd de Alfa Romeo TZ. Deze combinatie van Alfa Romeo-chassis, Zagato-koets en een op maat gemaakt tubulair chassis (TZ staat voor Tubolare Zagato) was goed gelukt, want Alfa Romeo was vrij snel onder de indruk.

Alfa Romeo adopteerde het kleine bedrijfje namelijk in 1965 om hun motorsportdivisie te worden. Autodelta is sindsdien verantwoordelijk voor een hoop mijlpalen in de racerij en dat alles dankzij een project uit 1963. Je raadt het al: ook dat is met 60 jaar dit jaar het vieren waard. Daarom krijgt ook Autodelta een nieuw logo. Ook hier blijft de essence hetzelfde maar dan met een feestelijke ‘1963-2023’ onderin.

Een hoop te vieren voor de liefhebber van snelle Alfa’s. 2023 kan nu al niet meer stuk voor het merk.