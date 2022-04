Alfa Tonale Edizione Speciale nu ook voor NL (+prijs)

Het succes is afhankelijk van de prijs. Hoe goedkoop is deze Alfa Tonale Edizione Speciale?

De Alfa Romeo Tonale moet de redding van Alfa gaan worden. In eerste instantie moeste de Giulia en Tonale dat gaan doen, maar dat is niet helemaal gelukt. Althans, qua verkoopcijfers. De auto’s zijn beide wel echte Alfa Romeo’s. Dat lijkt met de Tonale ietsje minder te zijn, maar misschien is dat beter ook.

De nieuwe Tonale mikt namelijk meteen op het meest populaire en hete segment: dat van de premium compacte crossovers. Dt is een felbevochten segment. Niet alleen vanwege de omvang van de markt, maar ook de marges voor de fabrikant. Alfa Romeo viert de introudcite van de Tonale meteen met een speciale uitvoering.

Uitrusting Alfa Tonale Edizione Speciale

Deze heet (adem in) Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale. Dat betekent dat ‘ie is voorzien van salami, champignons, paprika, ui, verse mozzerella en tomaten.

Daarmee bedoelen naast de genoemde ingrediënten we een rijke uitrusting en een 130 pk sterke viercilinder die is voorzien van een 48V-ondersteuning met 15 kW (20 pk) en 55 Nm. Deze ondersteunt met name in stadsverkeer wanneer je telkens vanuit stilstand moet accelereren.

Wielen

De ‘Edizione Speciale’ krijgt meteen een hoop lekkernijen mee vanuit de fabriek. Denk bijvoorbeeld aan 20″ lichtmetalen wielen, rode remklauwen, Full LED-matrixverlichting, alcantara interieur en adaptieve cruise control. Het infotainmentscherm is daarbij voorzien van navigatie, Android Auto, Apple CarPlay en een 10,25 scherm. De telefoon kun je draadloos opladen en de achterklep opent zich automatisch. Voor je neus is er een 12,3 inch instrumentarium voor nog meer info en overzicht.

Kortom, een complete uitvoering met dikke wielen en een bescheiden benzinemotor. Dat is een mode dat in Nederland wel moet scoren, toch? Veel gaat namelijk afhangen van de prijs. Die is nu ook bekend! Je hebt de Alfa Tonale Edizione Speciale voor 46.080 euro.

Prijzen concurrentie Alfa Romeo Tonale Editizione Speciale

Audi Q3 35 TFSI S Edition (150 pk) | € 54.347

BMW X1 sDrive18i M Sport (136 pk) | € 53.574,20

MINI Countryman John Cooper Works Aut. (136 pk) | € 45.611

Mercedes-Benz GLA 180 AMG Line (136 pk) | € 54.721

Volvo XC40 T2 Core Aut. (129 pk) | € 46.999

De Alfa Tonale Edizione Speciale is dus relatief scherp geprijsd. In veel gevallen moet je bij de Duitse concurrentie nog behoorlijk geld toeleggen om op gelijke uitrusting te komen. Dus wellicht toch een succes? Laten we het hopen!

