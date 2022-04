Opvolger Volvo XC60: 5 punten die je moet weten!

Wat gaat er allemaal gebeuren met de populairste Volvo van het moment? We hebben 5 nieuwtjes over de opvolger van de Volvo XC60 voor je!

Al vier jaar lang is de Volvo XC60 wereldwijd de bestverkochte Volvo. Wij in Nederland vinden met name de kleinere XC40 prettig, maar de XC60 kan globaal gezien op de meeste interesse rekenen.

Ondanks dat de XC60 een vrij recent geïntroduceerde auto is en abosluut niet verouderd overkomt, is men achter de schermen druk bezig met een opvolger voor de Zweedse bestseller. Er zijn een paar belangrijke dingen die gaan gebeuren. Dat meldt Autocar.

Opvolger XC60 krijgt een naam

Ten eerste de naam. De Volvo XC60 opvolger krijgt een andere naam. En daarmee bedoelen we niet een cijfer-letter-combinatie, maar een echte naam. Wat de naam gaat worden van de BMW iX3-concurrent, is niet bekend. Hopelijk zal Volvo vast houden aan de Zweedse tradities van het merk. Agnetha, Bjørn of Benny, of Anni-Frid lijken ons uitstekende namen, zeker gezien het verkoopsucces.

Ten tweede, de nieuwe XC60 zal geheel elektrisch worden. In 2021 waren 6,5% van alle Volvo’s geheel elektrisch, maar Volvo wil dat in 2025 minimaal de helft een EV is. In 2030 worden alle verbrandingsmotoren bij het oud vuil gezet.

Leentjebuur XC90

Dan komen we aan bij punt 3. Qua techniek zal de XC60 wederom veel lenen van de grotere XC90. De XC60 zal op hetzelfde SPA2-platform staan, alleen zal deze dan ingekort worden. De opvolger voor dat model staat voor het einde van dit jaar in de planning. Ook de XC90 krijgt een andere naam, naar verluidt ‘Embla’.

De nieuwe XC90 zal overigens nog wel gebruik maken van verbrandingsmotoren. Dat is niet direct heel erg vreemd, want die auto wordt eerder vervangen. Dat niet alleen, de XC90 is populairder op markten waar het elektrische rijden nog niet helemaal de standaard is. Ook niet voor nieuwe auto’s.

2024

Gaan gaan we door met punt 4. Wanneer kunnen we ‘m verwachten? Zo rond 2024. Het huidige model werd geïntroduceerd in 2017, dus dan is de XC60 zo’n 7-8 jaar oud als ‘ie vervangen wordt. Naar Volvo-maatstaven een vrij korte periode.

Als laatste komen we aan bij punt 5. Gaat de oude XC60 meteen met pensioen? Nee. De invulling is nog niet helemaal duidelijk, maar voor bepaalde markten zal de oude XC60 nog naast zijn opvolger zij aan zij staan te schitteren in de showrooms.

