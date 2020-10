Allard Kalff: 'De Formule 1 is nu veel te veilig' - Autoblog.nl

De voormalig Formule 1-verslaggever Allard Kalff vindt dat de Formule 1 nu veel te veilig is.

De halo rondom de bestuurder, het HANS-systeem van de helmen, al dan niet virtuele safety cars. Over de afgelopen decennia is de Formule 1 een stuk veiliger geworden voor bestuurders. Er gebeuren nog steeds ongelukken en helaas hebben die ongelukken soms een dodelijke afloop, maar het is zeker stukken veiliger geworden dan het ooit is geweest. Goed nieuws, zou je denken, maar daar is niet iedereen het mee eens. Zo vindt Allard Kalff dat de Formule 1 nu té veilig is geworden, zegt hij bij de BNR Nationale Autoshow.

Als je een prestatie levert, dan moet daar wel een risico-element aan vastzitten. Het is net als wanneer iemand gaat koorddansen over de Grand Canyon, maar dan met een touw waardoor hij niet meer dan tien meter kan vallen. Dat is een stuk minder spannend dan wanneer hij geen touw heeft. Allard Kalff

Wat hem betreft waren de races van vroeger, toen hij daar nog verslag van deed, dan ook een stuk spannender. Kalff was van 1995 tot 2000 verslaggever en pitreporter voor RTL. Daarvoor werkte hij als verslaggever voor Sportnet en Eurosport. Niet alleen het racen was in die ‘goeie oude tijd’ beter, maar ook het verslaggeven.

Begin jaren ’90 liep je zo bij Lotus naar binnen, toen Johnny Herbert en Alex Zanardi daar reden, om een kopje thee met ze te drinken. ‘Johnny zit boven, neem maar een kopje thee voor hem mee’, hoorde je dan. Uiteindelijk bleef ik daar zitten tot de debrief van de kwalificatie, kon ik zo meekrijgen wat ze allemaal voor de race wilden aanpassen. Allard Kalff

Kalff was vrijdag bij de Nationale Autoshow, om te praten over zijn nieuwe boek, Leven in de Racerij. Deze biografie is vandaag uitgekomen. In het boek vertelt hij vooral over hoe het is om ‘terecht te komen in een wereld waar je heel normaal aan tafel zit met George Harrison, Michael Schumacher en Jos Verstappen’. Zijn carrière als autosportcoureur komt ook aan bod, zij het in beperkte mate. “De verhalen over wat ik met die mensen heb meegemaakt, vind ik leuk om te delen. Veel leuker dan of ik wel of niet wereldkampioen ben geworden.”

