Deze elektrische auto's zijn nog dit jaar te leasen - Autoblog.nl

Een nieuw jaar betekent nieuwe bijtellingsregels, maar deze elektrische auto’s zijn nog met de huidige bijtellingsregels dit jaar te leasen.

Wie op dit moment nog overweegt om een elektrische auto zakelijk te gaan leasen, heeft niet bijzonder veel tijd meer om daar over na te denken. Op 1 januari gaat de bijtelling immers weer omhoog, wat een werknemer honderden tot duizenden euro’s extra kan gaan kosten. Voor wie het was vergeten: de verlaagde bijtelling voor elektrische auto’s gaat van 8 procent naar 12 procent. Bovendien gaat de grenswaarde voor die twaalf procent omlaag. Nu gaat het nog om de eerste 45.000 euro aan cataloguswaarde, in 2021 is dit slechts de eerste 40.000 euro. Alles daarboven krijgt de reguliere 22 procent bijtelling.

Leuk al die cijfertjes en percentages, maar voor veel mensen blijft het een beetje abstract. Gelukkig gaf de Vereniging Zakelijke Rijders bij de BNR Nationale Autoshow een voorbeeldje. Wie nu een elektrische auto leaset met een cataloguswaarde van 50.000 euro, betaalt 203 euro per maand aan bijtelling. Wie pas in 2021 begint met leasen, betaalt voor dezelfde auto per maand 302 euro aan bijtelling. Dat is dus bijna 100 euro meer. Bij een looptijd van 5 jaar, kom je aan bijna 6000 euro verschil.

Wie nu nog op zoek is naar een elektrische auto, doet er dus goed aan om te kijken welke dit jaar nog leverbaar zijn. Daarom maakte de Autoshow een rondje bij de importeurs om te kijken welke auto’s dit jaar nog leverbaar zijn. De eerste auto is de Volkswagen ID.3, al moet je er volgens PON wel snel bij zijn. Wie een grotere auto zoekt, kan terecht bij de Volvo XC40. De elektrische variant – de Recharge P8 – heeft daarnaast iets meer pk dan de ID.3. Van deze EV zijn er nog ‘enkele tientallen auto’s’ leverbaar. Het aanbod kan per dealer verschillen. Mocht je dealer geen auto meer voor je hebben, dan wordt je aangeraden om contact op te nemen met Volvo Cars Nederland.

Een alternatief is de Jaguar I-Pace. Alleen het EV320-model is nog leverbaar, het instapmodel van de I-Pace met minder pk. Wel krijg je hierbij driefaseladen en een nieuw infotainmentsysteem. Van deze auto zijn er nog ‘enige exemplaren beschikbaar’, waarbij het aanbod per dealer verschilt. De Lexus UX300e is volgens de importeur ‘volop leverbaar’. Wie onze rijtest van de Lexus UX300e leest, zal dat waarschijnlijk geen groot wonder vinden. De elektrische Opel Corsa-e en Peugeot e-208 zijn eveneens dit jaar nog te leasen.

Er is dit jaar dus nog wel wat te kiezen, maar welke auto kan je meteen van je wensenlijst schrappen? Sowieso de Polestar 2, die is dit jaar niet meer leverbaar. Deze auto is ook deze maand al twee keer teruggeroepen, dus misschien is dat maar beter ook. De BMW iX3, Škoda Enyaq en Volkswagen ID.4 komen daarnaast dit jaar ook niet meer onze kant op. Wie per se een van deze auto’s wil hebben, zal dat de komende jaren dus in zijn of haar portemonnee kunnen voelen. Andere automerken als Hyundai, Kia of Tesla werden in het BNR-overzicht niet genoemd.

Verder in deze aflevering van de BNR Nationale Autoshow: Mirjam van der Rijt van Verenigde Autobedrijven Samen Sterk praat over haar autocollectief. En Wouter rijdt in de nieuwe BMW M2 CS.