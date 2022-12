Vraag naar Tesla’s daalt, aandelenprijs onderuit

Tesla voelt de pijn, geeft korting en ziet dat de aandelenprijs andermaal onderuit gaat.

De aandacht van Elon Musk en naar Elon Musk heeft dezer dagen vooral te maken met Twitter. Maar wij autoliefhebbers, vinden het natuurlijk veel interessanter om te kijken wat er met Tesla gebeurt. Nu zijn de twee zaken niet helemaal los van elkaar te zien. Zo wijten sommigen de recente achteruitgang van Tesla op de beurs aan Elons preoccupatie met Twitter.

Wokies

Niet alleen is de Muskias nogal veel bezig met het medium, het is ook wát hij daar uitspookt. Zo stuit hij met zijn acties nogal veel D66-ers en andersoortige wokies tegen de borst. Bijvoorbeeld door Donald Trump weer toe te laten op het medium, enkele linksleunende journalisten juist te weren en enkele (zeer) licht kritische opmerkingen te maken over de LHBTI gemeenschap.

Tanende vraag

Al dit soort dingen, schrikt juist dat gedeelte van de bevolking af, dat misschien een in de markt is voor een Tesla. Dat menen althans critici. Of dat nu zo is of niet, valt moeilijk te meten zonder een diepgravende meta-analyse te doen van data. Data die alleen media zoals Twitter die tot hun beschikking hebben. Duidelijk is dat Tesla nog altijd tot de verbeelding spreekt. Zo schreven we vanochtend nog over de populariteit van de Tesla Roadster op Google. Maar dat de vraag naar gewone, bestaande Tesla’s toch enigszins tanende is, wordt eigenlijk duidelijk gesignaleerd doordat Tesla korting geeft.

7.500 Dollar

Jawel! Het afgelopen jaar gingen prijzen bijna wekelijks (letterlijk soms) omhoog. Nu geeft Tesla in Amerika mensen echter korting als ze nog snel even een Tesla op de kop tikken. Die korting was eerst 3.750 Dollar, maar is afgelopen donderdag verhoogd tot 7.500 Dollar. Laten we wel zijn: fabrikanten geven geen korting als het niet hoeft. Analist Gordon Johnson meent dan ook dat de vraag naar Tesla’s in de Verenigde Staten compleet is ingezakt. Voor het derde kwartaal op rij zal Tesla meer auto’s bouwen dan verkopen volgens Gordon. Voorheen was dat bij Tesla eigenlijk bijna altijd andersom.

Klappen op de beurs

De dag dat de extra korting is aangekondigd, beleefde Tesla op de beurs haar derde slechtste dag sinds de beursgang van het bedrijf. Tegelijkertijd beloofde Elon Musk dat hij voorlopig geen Tesla aandelen meer gaat verkopen. Nu deed Elon dat in april ook al…en sindsdien heeft hij dit jaar nog voor 14,4 miljard Dollar aan aandelen verkocht.

Einde van de teruggang in zicht, of begin van teloorgang in zicht?

Of de pijn nu voorbij is, dat is echter maar helemaal de vraag. Tesla is nog steeds het hoogst gewaardeerde ‘autobedrijf’ ter wereld. Ironisch genoeg had het qua omzet en afzet afgelopen jaar eigenlijk ook ‘een goed jaar’. Desalniettemin is er verder niet echt iets tastbaars dat de waardering ‘logisch’ maakt, behalve het geloof in Elon. Nu die laatste steeds meer in opspraak raakt, is het misschien wel wachten op de echt grote klap.