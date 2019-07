ALLE chauffeurs van Renault Sport hebben een slecht weekend

Soms zit het mee, soms zit het tegen.

Het is een grote belofte die maar niet waargemaakt kan worden: die van Renault Sport F1. Ze maken geweldige straatauto’s en kunnen bogen op een groot aantal succes in de autosport. Ja, ook in de Formule 1.

Er is geen decennium geweest dat Renault níet succes heeft gehad sinds ze meedoen in de autosport (1977). Daarom is het des te vreemder dat het nu totaal niet lijkt te lukken. Al jarenlang gaat het voor geen meter. Eerst konden ze nog Joylon Palmer de schuld geven. Maar nu hebben ze twee topcoureurs in de vorm van Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg.

Ricciardo kon niet veel verweten worden, hij had weer eens te maken met motorpech. Waarschijnlijk iets waar je op een gegeven moment vertrouwd mee raakt. Nico Hulkenberg daarentegen hielp zijn eigen kansen een beetje om zeep door ook van de baan af te glijden. Nu overkwam het gisteren veel topcoureurs, dus hij hoeft zich niet te schamen.

Wat dat betreft is het wel fijn om te zien dat de vrachtwagenchauffeur van de Renault Sport truck piëteit toonde naar zijn collega coureurs. Het paste in een perfect weekend om de vrachtwagen (óók een Renault!) in de vangrail te parkeren op weg naar de Hungaroring in Hongarije.

Met dank aan @adinsx voor de tip!