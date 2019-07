Aanschouw de schitterende Porsche 935 in actie

De auto voelt zich als een vis in het water op Spa Francorchamps.

Het was een van de prettigere verrassingen van dit jaar. We hebben het over de onthulling van de Porsche 935. De auto was en is een hommage aan de Porsche 935/78 Moby Dick.Een van de coolste raceauto’s uit de 125-jarige geschiedenis van het autoracen.

Mercedes had gisteren een feestje te vieren, wat iets anders uitpakte dan de bedoeling was. Feestjes vieren kun je wel een Porsche overlaten, overigens. Zo won Porsche gisteren de 24 uurs race van Spa Francorchamps. De Porsche 911 GT3 R van Team GPX Racing won met de coureurs Kévin Estre, Michael Christensen en Ricard Lietz. De Porsche GT3 R van Row Racing werd tweede, waardoor Porsche een onvervalste 1-2 scoorde. Ana het stuur van die Porsche reden Patrick Pilet, Frédéric Makowiecki en Nick Tandy. Maar liefst 6 Porsche pro-cars haalden de top 10. Op de derde plaats eindigde de Mercedes-AMG GT3 van Engel, Buurman en Stolz. Om aan te geven hoe spannend het was: alle auto’s in de top 3 reden 363 ronden over het 7 kilometer lange circuit.

In het voorprogramma mochten ook de ‘mindere goden’ zich gaan bewijzen in Porsche Motorsport GT2 Supersportscar Weekend. Normaliter rijden daar alleen (je voelt ‘m al aankomen) 911 GT2 RS’s mee, maar dit weekend maakte de 935 zijn debuut. De 935 is gebaseerd op de 911 GT2 RS, maar heeft een compleet unieke carrosserie. Dat het niet alleen maar een mooi koetswerk was, bleek uit de uitslag. Egidio Perfetti van Mentos Racing won beide races dit weekend. Van de 935 zullen 77 raceauto’s gebouwd worden. Aan deze race deden drie exemplaren mee.