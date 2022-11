ALLE parkeerboetes in Leiden van 2022 eigenlijk ongeldig

Alle parkeerboetes in Leiden hoeven niet betaald te worden wegens ‘graaien’.

De parkeerboete. Wie heeft ‘m nog niet gehad? In 9 van de 10 tellen moest je ergens 5 seconden parkeren om iets op te halen. Of je was drie minuten te laat met het kopen van een nieuw kaartje. Of je vergeet de parkeerapp te activeren. Uiteraard controleren ze precies op dat moment.

We hebben het allemaal meegemaakt. Ondergetekende had er laatst nog eentje: mijn vergunning was onder de voorruit gegleden gevallen. Kassa voor de gemeente!

Parkeerboetes in Leiden te hoog

Er is ook een maximum gesteld aan parkeerboete. Deze mag namelijk niet meer dan 66,50 euro bedragen. Dat is een landelijk maximum. Maar, blijkbaar was dat niet bekend in Leiden. Daar hebben ze het afgelopen jaar 66,60 euro per boete gerekend. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Volgens de krant betekent dit dat de uitgeschreven boetes eigenlijk niet rechtsgeldig zijn en derhalve niet betaald hoeven te worden. Althans, dat blijkt uit het interview met jurist Indy Rissema. Hij is tevens eigenaar van bezwaartegenprakeerboetes.nl, dus hij kan het weten.

Alle boetes ongeldig (eigenlijk)

Het kwam aan het licht toen Rissema boetes behandelde van een cliënt die in Leiden twee maal een boete had gescoord. Op grond van het verkeerde bedrag, werd het bezwaar gegrond verklaard en hoefde beide parkeerboetes níet betaald te worden! Ondanks dat het een marginaal foutje is (10 cent is niets natuurlijk op zo’n bedrag) en het niet eens iets zegt over de overtreding, hoeft de boete niet voldaan te worden.

Dit betekent tevens dat ALLE boetes waar de gemeente 66,60 voor eist, ongegrond zijn. Kort door de bocht: de parkeerboetes van 2022 zijn niet geldig.

Mocht je in Leiden een parkeerboete van 66,60 hebben, betekent dat niet dat je niet moet betalen. Je moet eerst betalen en dan kun je bezwaar aantekenen. Dat wordt dan (als het goed is) gegrond verklaard en krijg je je geld terug.

Imagecredits: een Lamborghini Gallardo, geparkeerd in Leiden, van @RA999

Via: AD Auto