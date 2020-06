De 12 dikste hot hatches van de jaren ’00

Voor het overzicht van deze maandag hebben we de 12 dikste hot hatches verzameld van de jaren ’00.

De Hot Hatch is een ideaal autotype. Je bent van alle markten thuis. Er is ruimte voor vier tot vijf personen en hun bagage. Ze zijn compact aan de buitenkant: je komt overal wel tussendoor in de stad.

Aantrekkelijk

Als je in de stad geparkeerd staat hoef je niet meteen bang te zijn voor drempels en jaloerse blikken: je kan redelijk anoniem met een Hot Hatch het verkeer door. Tel daarbij dat het qua uitrusting en prijzen vaak wel goed zit en je begrijpt waarom het zo’n aantrekkelijk type automobiel is.

Retour + Comeback

In de jaren ’90 was de C-segment Hot Hatch een beetje op zijn retour. De meeste waren tammer, braver en trager dan hun voorgangers in de jaren ’80. Gelukkig kwam het na het nieuwe millenium allemaal goed. Daarom hebben we een overzicht gemaakt met de 12 dikste Hot Hatches van de periode 2000 tot 2010.

Vauxhall Astra VXR Nürburgring Edition (H)

2007

We beginnen het lijstje met de dikste hot hatches met een Vauxhall, die wij kennen als Opel. De Astra VXR was een typische snelle Vauxhall. Voor het geld van een Golf GTI kreeg je bij Vauxhall een aanzienlijk snellere en dikkere Astra namelijk. Net als de Golf had je een turbogeblazen 2 liter viercilinder. Alleen had de Astra 40 pk meer vermogen: 240 stuks. Ook gaaf: je kon de VXR alleen krijgen als ‘GTC’, de sportieve driedeurs versie. De Nurburgring Edition was iets prijziger, maar dan kreeg je wel stickers op je Astra, waardoor je sowieso sneller ging. Dankzij een Remus-uitlaat kreeg je 15 pk extra, waardoor het totaal op 255 pk uit kwam. Tevens waren er lichtere banden gemonteerd in de vorm van de plakkerige Dunlop-banden.

Seat Leon Cupra (1P)

2007

De Seat Leon Cupra kon je enigszins vergelijken met de Opel Astra. Ten opzichte van de Golf miste je wat verfijning, maar dat maakte de Seat goed in een rechte lijn. De Leon Cupra was een serieus snelle auto. Je kreeg namelijk een teruggetunede motor uit de Audi S3, in plaats van een gekieteld Golf GTI blok. De Seat Leon Cupra had meer vermogen, koppel en uitrusting dan de even dure VW Golf GTI. Het interieur is wel een beetje basic, maar je hebt wel vijf deuren (voor de vrouw en kinderen) en tuningspotentie (voor papa’s hobby).

Mazda 3 MPS (BK)

2006

Wat voor de Seat geldt, geldt eigenlijk ook voor de Mazda. Een vijfdeurs met een grootse voorwaartse drang. Waar sommige mensen weten dat een Seat Cupra erg snel kan zijn, weet eigenlijk niemand wat een ‘MPS’ is. De Mazda 3 MPS had de motor uit de grotere Mazda 6 MPS, maar dan met méér vermogen (260 pk) en enkel voorwielaandrijving. Het is overigens niet alleen een snelwegmonster. De Mazda 3 is onderstel-technisch gewoon een Ford Focus en is standaard voorzien van een sperdifferentieel. Tegenwoordig koop je ze voor een appel en een ei.

Volkswagen Golf R32 (5M)

2006

De Golf V R32 is een beetje een onbegrepen auto. De Golf IV R32 komt ‘specialer’ over en is dat in zekere zin ook. De Golf V R32 had wel een paar voordelen, zoals veel verfijndere wielophanging en meer vermogen. Het nadeel was het hogere gewicht, waardoor het kwikzilverige karakter van de GTI een beetje verloren ging. Ook was de 2.0 TSI aanzienlijk beter bij de les, waardoor je op een krappe B-weg sneller in een GTI was dan met een R32. Wel produceerde de R32 een veel exotischer geluid en was de uitrusting veel hoogwaardiger.

Ford Focus ST (DA3)

2005

Net als VW had Ford een lastige periode in de jaren ’90 met de dikke hot hatches. De Escort XR3 en RS2000 waren het stelen niet echt waard. De Focus ST170 maakte wat goed, alhoewel dat nog niet een echt snelle auto was. Ook was het heel lastig te zien dat je ‘de dikste’ had. De Focus ST in 2005 was perfect. Deze zag er geweldig uit dankzij de dikke bumperkit, 18” velgen en optionele oranje lak. De motor was een 2.5 vijfcilinder van Volvo-origine.

Audi S3 (8P)

2006

De eerste Audi S3 is eigenlijk een van de eerste chique, luxe, sportieve en snelle über dikke hot hatches zoals wij die vandaag de dag kennen. De tweede generatie deed het aanzienlijk beter, mede dankzij een veel beter onderstel met onafhankelijke achterwielophanging. De Audi S3 was overigens niet een Golf GTI met lederen bekleding, maar had ook afwijkende hardware: een 2.0 TFSI motor met 265 pk en 350 Nm, met uiteraard vierwielaandrijving. Dat zorgde voor serieuze prestaties: 0-100 km/u in 5,7 seconden en een op 250 km/u begrensde topsnelheid. In eerste instantie was de S3 er alleen als driedeurs hatchback, later kwam er een Sportback bij.

Subaru Impreza WRX STI (GRB)

2008

Na zescilinders, vijfcilinders en alle soorten aandrijving hebben we nu ook een boxermotor. De Impreza maakte zijn comeback als een hatchback. Dat viel niet in goede aarde bij ‘de fans’. Men wilde de klassieke sedan vorm met grote spoiler, blauwe lak en gouden velgen. In technisch opzicht kwam je niets te kort. De boxer leverde 300 pk en 407 Nm. De Impreza is de enige auto in dit lijstje met permanente vierwielaandrijving met Torsen-diff, waardoor je het vermogen en koppel ook altijd kwijt kon. Wat dat betreft was het zeker van de dikste hot hatches uit deze periode.

Mugen Civic Type R (FN2)

2009

De Honda Civic Type R van deze generatie raakte een beetje ondergesneeuwd door het turbo-geweld. De standaard ‘FN2’ had een 201 pk sterke VTEC motor. Een bijzonder leuke auto, maar de auto was dynamisch de mindere ten opzichte van zijn voorganger. Die had een betere ophanging en was een stukje lichter. Later kwam er een ‘Championship White’-uitvoering (in het wit natuurlijk) met sperdifferentieel. De Mugen Type R deed er een paar schepjes bovenop. Zo was er een kleine serie met een tot 240 pk gekietelde motor, atmosferisch uit een 2.2 liter motor. Helaas hebben we deze in Nederland nooit tegen mogen komen.

BMW 130i M Sport (E87)

2005

Nog niet zo lang gelden waren er dus allerlei smaakjes en verschillende technische layout bij de dikste hot hatches in dit segment, in tegenstelling tot nu. De BMW 130i was de meest bijzondere. Deze had namelijk een atmosferische 3 liter zes in lijn onder de motorkap. Deze leverde maar liefst 265 pk. Nog een groot verschil was dat de 130i voorzien was van achterwielaandrijving. Naar keuze kon je ‘m krijgen als automaat en handbak. Later, na de facelift, kwam er nog een driedeurs bij.

Volkswagen Golf GTI 30th Anniversary

2006

De renaissance van de dikste hot hatches begon min of meer met deze vijfde generatie Golf GTI. De eerste twee Golf GTI’s waren briljant, de derde was matig en de vierde generatie Golf GTI verdiende de naam niet op de bips. De vijfde gelukkig wel. Dankzij een 2.0 TSI motor met 200 pk en vooral een uitgekiend onderstel was de Golf weer een echt leuke auto. De 30th deed er een schepje bovenop.

Renault Mégane Renault Sport R26-R

2008

In principe zijn alle Renault Sport Mégane’s de moeite waard. Zeker van de Trophy-uitvoering met het Cup-onderstel. Na de facelift ging Renault gestaag verder met geweldige uitvoeringen, zoals de F1 Team, R26 en deze, de R26-R. Qua vermogen (230 pk) viel het ook toen best wel mee. Het was meer de manier waarop je met deze auto het circuit over kon boenderen. Ego’s in snelle 911’s waren kwetsbaar als jij met een R26-R aan kwam zetten.

Ford Focus RS (DA3)

2009

De koning van de dikste hot hatches? De Ford Focus ST was niet te versmaden. De Focus RS deed er een hele flink schep bovenop. Nog altijd werd er gebruik gemaakt van een Volvo-motor, zij het nu met 300 pk. Nee, het verschil zat m in de handling. Met dankzij het Revo-Knuckle systeem bleef onderstuur heel erg lang uit. Het sper hielp wielspin te voorkomen. Desondanks was het een hele ruige en heftige auto: qua prestaties kwam je niets te kort en anders stond Mountune of Wolf wel klaar met tuningspulletjes.