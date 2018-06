Max over de samenwerking van Red Bull en Honda

Ziet hij dat wel zitten, zo'n nieuwe motor?

Waar Red Bull nu al een tijdje motoren van Renault gebruikte, is die samenwerking opgeheven om in zee te gaan met een andere motorenleverancier. De keuze is gevallen op Honda, dat bij Toro Rosso al mocht revancheren na het McLaren-fiasco. Max Verstappen uitte zich ook over de switch. Maar hij maakt zich geen zorgen.

Volgens Max is er niks mis met de Japanners. Honda levert goede diensten aan Toro Rosso, dus qua vermogen lopen ze niet achter. “Geld is ook geen probleem, ze blijven gewoon doorontwikkelen zonder dat iemand roept dat het te duur is. Japanners geven niet op.”

Overigens is de deal al een tijdje rond maar Red Bull hield het nog even onder de pet. Max wist ervan maar kon de beslissing niet beïnvloeden. “Mijn mening werd wel gevraagd, maar uiteindelijk beslist het team”.

Red Bull rijdt het huidige seizoen uit met de Renault-aandrijflijn, volgend seizoen gaan we de Honda-motoren in actie zien. Als we Max mogen geloven hoeven we niet te rekenen op een “McLarentje”. Op hoop van zegen. (via nu.nl)

Image credit: Max Verstappen op Instagram.