Nieuwe Audi A6 Avant (C8) is onder handen genomen

Een voorproefje op de RS6 Avant van volgend jaar.

Van de nieuwe A6 Avant (C8) is nog geen dikke S6 of RS6. Voor de lekkere varianten van deze nieuwe Audi zullen we vermoedelijk tot Genève in 2019 moeten wachten. Een schrale troost vinden we bij tuners, die de bestaande versies van de nieuwe A6 aanpakken. Of we er echt vrolijk van worden is een tweede.

Deze Audi A6 Avant is aangepakt door Gepfeffert. Het betreft een 50 TDI. Oftewel een 3.0 V6 diesel met 286 pk. De A6 (rijtest) is verlaagd met een KW-setje en er werd een mat zwarte wrap aangebracht. Waar de rest van de wereld is doorgegaan met het leven, denken de tuners in Duitsland dat het nog 2007 is.

De enorme velgen komen je wellicht bekend voor. Het zijn namelijk de 21-inch Talea S line velgen van de Audi SQ7. Er zit zelfs een Nederlands tintje aan deze Audi. De A6 rolt op winterbanden van Vredestein. Het mag buiten dan nog zacht en soms zelfs warm aanvoelen. We gaan richting november en zeker in Duitsland kunnen de winterbanden weer uit de stalling worden gehaald.