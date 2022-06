Alleen Toto Wolff lijkt nog in Hamilton te geloven

Toch sympathiek van Toto Wolff dat hij nog wél in Lewis Hamilton gelooft.

Om maar eens met de deur in huis te vallen met een citaat van Bredero: “Het kan verkeren”. Zoals dat gold voor deze Gerbrand Adriaenszoon, geldt dat heden ten dage zeker voor Lewis Hamilton. De gedeeld recordkampioen is -in elk geval wat betreft onaantastbaarheid op de baan- geen schim meer van zichzelf.

Niet alleen wordt hij om zijn oren gereden door Max Verstappen en Charles Leclerc, ook zijn eigen teammaatje George Russel heeft geen respect voor de in het verleden behaalde resultaten van Lewis. Russel staat namelijk 6-1 voor in de onderlinge stand wat betreft wedstrijduitslagen. En da’s nog veel pijnlijker.

Toto Wolff gelooft nog wel in Hamilton

Het is ook wel frappant om te zien. De man die alles won rijdt op dit moment geen deuk in een pakje boter. Goed, in de eerste race werd hij derde, maar daarna was het huilen met de pet op. Je gaat je bijna afvragen of de hegemonie van Lewis niet toch een klein beetje aan de superieure Mercedes heeft gelegen…

Iemand die niet in dit soort praatjes gelooft, is Toto Wolff, schrijft Racingnews365. Die laat zijn kip met de gouden eieren niet zomaar zakken, nu het even wat minder gaat. Hij zegt namelijk dat het allemaal wel goed komt met Hamilton. Nu heeft hij voornamelijk pech gehad, zegt Toto.

Het is niet de schuld van Lewis

Als voorbeeld noemt hij de Grand Prix van Monaco. Daarin had hij contact met Esteban Ocon, kwam er een rode vlag in de kwalificatie en zat hij klem achter Fernando Alonso. Waarbij de minder partijdige beschouwer zou kunnen opmerken dat dat laatste gewoon met een gebrek aan racepace te maken had, maar dit geheel terzijde.

Toto zegt dan ook dat het absoluut niet de norm is dat Russel beter scoort dan Hamilton. Het tij gaat gewoon keren in het voordeel van de 7-voudig wereldkampioen. Als ze die vermaledijde auto maar eens aan de praat zouden krijgen.

Auto niet vooruit te branden

Want daar schort het het meest aan, volgens Wolff. Hij is ervan overtuigd dat ze het derde snelste team van de grid zijn, al liggen ze nog wel 5 tot 8 tienden van een seconde achter op Red Bull en Ferrari. Maar de topcoureurs Hamilton en Russel zullen dat ding sneller maken. Aldus Wolff dan hè?

Maar goed. Voorlopig lijkt Hamilton flink door het ijs gezakt en begrijpen we nu ook wel waarom hij een snellere komst van Russel naar het team ten faveure van Bottas tegenhield.

Wat denk jij, gaat het tij nog keren voor Hamilton, of is het klaar met zijn carrière. Let us know in de comments!