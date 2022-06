Hyundai i20 N: 10 opvallende dingen

Over de nieuwe Hyundai i20 N valt ontzettend veel te vertellen. Deze 10 dingen vallen extra op.

1: N betekent meer dan je denkt

De letter N heeft feitelijk drie betekenissen. De letter verwijst naar het testcentrum van Hyundai in Namyang, de N verwijst ook naar de Nürburgring Nordschleife, waar Hyundai zijn auto’s uitvoerig test, maar de letter N symboliseert tevens een chicane – een van de uitdagendste bochtencombinatie op een circuit.

2: Mag het wat zachter?

Is het uitlaatgeluid iets te veel van het goede? De uitlaatsound is afhankelijk van de gekozen rijmodus. De auto is namelijk uitgerust met variabele uitlaatdempersturing. Bij een koude start is het verstandig om direct weg te rijden. Dan maakt de i20 best wat herrie.

3: Vijf rijmodi

De Hyundai i20 N heeft in totaal vijf rijmodi! Keuze uit Eco (in een N-model, juist ja), Normal, Sport, N (sterker uitlaatgeluid en je digitale instrumentarium vliegt in de fik) en N Custom. In N Custom creëer je je eigen rijmodus door de gewenste parameters te kiezen in het ‘webdiagram’ op het navigatiescherm. ESP kan volledig uit!

4: Performance Driving Data System

Het infotainmentsysteem heeft een speciaal Performance Driving Data System – een N-menu – waarmee je kunt zien hoeveel percentage gas je geeft, de olietemperatuur, motortemperatuur, het toerental, de snelheid, de versnelling, hoeveel remdruk je uitoefent en er is zelfs een laptimer!

5: N-logo’s in overvloed

Dat het een i20 N is, mag de hele wereld weten. De auto zit bomvol met N-logo’s. Hoofdsteunen, wielen, neus, kont, instaplijsten, remklauwen, stuurwiel, infotainment, pook, onder de motorkap, je vindt ze overal.

6: Rev matching!

De handgeschakelde zesbak heeft een tussengasfunctie. Dit systeem kun je eenvoudig uitschakelen met de rode knop op het stuurwiel: REV.

7: Mechanisch sper, altijd doen

Een mechanisch sperdifferentieel is niet standaard! Let er dus op als je een exemplaar wilt kopen dat je een Performance-versie neemt. Die heeft dit betreffende systeem. Veel betere tractie in bochten, dat wil je in een Hyundai i20 N.

8: Vlakke koppelcurve

De i20 N heeft een zeer vlakke koppelcurve. Van 1.750 tot 4.500 toeren per minuut heb je continu 275 Nm aan trekkracht, aldus Hyundai. Opvallend: bij volgas verschijnt er soms 290 Nm aan trekkracht op het display. Is Hyundai iets te bescheiden? Bij 5.500 toeren per minuut heb je overigens 204 pk.

9: Toprubber

Lekker rubber is standaard. Pirelli P-Zero-banden in maat 215/40 R18 zijn standaard. De banden zijn voorzien van de exclusieve ‘HN’-markering, die staat voor Hyundai’s N-gamma.

10: Rode details, behalve op een rode

De i20 N heeft diverse onderdelen in een contrasterende rode kleur. Hyundai heeft misschien wel de meest lullige naam gebruikt die je voor een rode kleur kunt verzinnen. Andere merken hebben Misano Red, Tornado Red of Rallye Red. Klinkt best stoer toch? Nee, waar komt Hyundai mee? Tomato Red… Dat klinkt dan weer niet erg sappig. Een i20 N in deze donkerrode kleur heeft die rode details dan weer niet…

Rijtest Hyundai i20 N

Ja, we reden natuurlijk al eerder met de auto zelf ook! Geschreven Hyundai i20N rijtest.

De rijtest video hieronder!