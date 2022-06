Tesla draagt flink bij aan het wereldwijde fileprobleem

En het is de schuld van Elon Musk en niemand anders dan Elon Musk dat Tesla een flink aandeel heeft in het wereldwijde fileprobleem.

Files. Ik ken helemaal niemand die blij wordt van die verschijnselen. En terecht, want files zijn k*t met peren. Zo, dat is eruit. Hoe zinloos is het om een uur bij je reistijd op te tellen om kruipend op de snelweg richting je bestemming te sukkelen? Inderdaad, behoorlijk zinloos.

De afgelopen jaren leek het erop dat we voor een groot deel van het fileprobleem af waren. Corona zorgde ervoor dat we thuis moesten werken en als je thuis werkt, ga je niet de weg op. Nu de coronacrisis goeddeels voorbij is, hoopten we dat dit zo zou blijven.

Maar helaas. Het wordt drukker dan ooit, we gaan weer met z’n allen de weg op en sluiten weer als vanouds gelaten aan achter in de rij. En dat is de schuld van Elon Musk. En vooruit, ook die van mensen die net zo denken als Elon.

Werknemers van Tesla moeten naar kantoor

Want wat is het geval? De werknemers van Tesla mogen niet meer thuiswerken. Ze moeten van de grote baas minstens 40 uur per week op kantoor aanwezig zijn. En als ze dat niet doen, dan donderen ze maar op. Musk vindt het volgens het AD onaanvaardbaar dat bijvoorbeeld een medewerker HRM-zaken in de fabriek in Fremont werkt op een andere locatie.

Op Twitter zegt Musk dat hij een mail heeft gestuurd aan de leidinggevenden van Tesla dat thuiswerken niet meer geaccepteerd wordt. En het is hem menens, want hij reageerde als door een wesp gestoken toen iemand thuiswerken een ‘achterhaald concept’ noemde.

Elon Musk is een tiran op de werkvloer

Het is niet voor het eerst dat Musk zich manifesteert als een tiran op de werkvloer. Zo wilde hij ooit alle stagiairs de laat uitsturen omdat hij een aantal van hen in de rij bij de koffiemachine had zien staan. Hij vond het een belediging voor de productiviteit.

Bovendien schijnt hij bij Tesla beveiligingscamera’s op gehangen te hebben, zodat hij kan controleren of de regels wel worden nageleefd. En nu dit er dus bovenop. Daarom, beste leasert, denk twee keer na of je een Tesla wil als volgende auto. Want je weet dat dit bedrijf het wereldwijde fileprobleem in stand houdt…

En dat moeten we toch niet willen met z’n allen, lieve mensen?