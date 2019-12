Deze 5 dingen vielen ons op aan de GP van Abu Dhabi

Voor de mensen die begrijpelijkerwijs niet wakker wisten te blijven.

Hoe snel de tijd kan vliegen. De laatste Grand Prix van dit decennium zit er inmiddels op. Een decennium waarin maar teams wereldkampioen werden: Red Bull en Mercedes. Op de baan leek de dominantie niet altijd aanwezig te zijn, maar als we kijken naar de overzichten (die hieronder uiteraard vermeld staan), dan zie je dat ze wederom met grote overmacht hebben zege gevierd.

De race an sich was minder bijzonder. Nu zijn we sinds de GP van Oostenrijk behoorlijk verwend met vermakelijk races, dus is het wat makkelijk te verkroppen dan de eerste acht races die eveneens erg saai waren. Anyway, er gebeurde genoeg op en rond de baan. Dit zijn de vijf dingen die ons het meest opvielen.

1. Hamilton viel NIET uit dit seizoen

17 podiumplaatsen waarvan 11 overwinningen. Dat is erg indrukwekkend. Dat geldt ook voor het aantal uitvalbeurten: 0. Hamilton scoort gewoon altijd. Sterker nog, dit seizoen scoorde hij elke race punten. Zelfs in de dramatisch verlopen GP van Duitsland pakte Hamilton uiteindelijk 2 punten. Toegegeven, dat was een cadeautje, maar je moet wel vooraan staan op het moment dat de cadeautjes werden uitgedeeld.

2. DRS is een noodzakelijk kwaad

We zien het Drag Reduction System toch een beetje als valsspelen. De bedoeling is op zich goed, maar het is niet helemaal zoals het zou moeten horen. Tijdes de GP van Abu Dhabi functioneerde de DRS het eerste gedeelte van de race niet. Het resultaat was dat het voor coureurs zeer lastig was om een goede inhaalactie te ondernemen. Voor een achterligger die eigenlijk vooraan hoort te strijden is het frustrerend, maar voor coureurs waarvan de auto minder snelheidsverschil heeft met de in te halen auto, moet het extra zuur zijn geweest. De kijker was er ook niet bij gebaat.

3. Ferrari moddert weer lekker aan

Dat Ferrari niet meer de snelheid had van België en Monza is op zich wel logisch. Dat het verschil weer zo groot zou zijn is wel een verrassing. De Red Bull van Max presteerde niet optimaal, maar toch liep hij in op Leclerc en kwam er zelfs voorbij, na een gave inhaalactie. Maar ergens lijken ze bij Ferrari gewoon niet scherp te zijn. Dat Leclerc zélf vraagt of ze de strategie niet moeten aanpassen is tekenend. Dat plan moet eigenlijk klaar liggen en er moet meteen op gereageerd worden.

4. Heeft Albon het nu wel of niet?

Alexander Albon laat vaker dan Gasly zien dat hij het juiste racehout gesneden is. Hij maakt veel acties en laat zich ook gelden. Tijdens de GP van Brazilië stevende hij op een podiumplaats af. Het grote probleem is eigenlijk zijn teamgenoot. Of beter gezegd, het verschil met zijn teamgenoot. Eindigen op meer dan een minuut kan eigenlijk niet op een race van 55 ronden. Hij is een debutant, de potentie is zeker aanwezig. Het rijdersduo van Red Bull is gewoon niet zo goed als toen met Ricciardo. Hopelijk weet Albon de lijn naar volgend jaar vol te houden.

5. De Formule 1.5 is wél zeer spannend.

Het verschil tussen de top 3 en de de rest van de teams is gewoon te groot. Dat is ook een beetje inherent aan de sport dat dit voorkomt. De spanning om de zesde plaats was om te snijden tijdens de race. Sainz moest namelijk een punt pakken en reed pas op een dergelijke positie in de laatste anderhalve ronde. Sainz heeft laten zien zeer volwassen te zijn tijdens zijn races. Hij is niet alleen snel, maar speelt goed in op de omstandigheden en rijdt erg constant. Het verschil met andere coureurs uit de top 4 tot 10 teams is enorm.

Eindstand coureurs

Alle standen zijn dus automatisch ook eindstanden, uiteraard. Verstappen deed vorige race al goede zaken voor de derde plaats in het klassement. Leclerc wint uiteindelijk het gevecht met zijn teamgenoot. Sainz pakt op het allerlaatste moment nog even de 6e plaats in het kampioenschap. Verder zijn er geen grote veranderingen.

Eindstand constructeurs

Ook geen vreemde mutaties bij de constructeurs, uiteraard. Fijn dat Williams in elk geval een puntje heeft. Hopelijk gaat het volgend jaar beter. Schandalig eigenlijk dat Renault zover achter hun klantenteam staat. Toro Rosso was in de buurt om P5 af te pakken, maar de pech met Gasly aan het begin van de race, maakte een einde aan alle hoop.

Eindstand kwalificatieduel

Nieuwkomer Russell was elke race sneller in de kwalificatie dan zijn ervaren teamgenoot. Nu weten we niet hoe moeilijk Kubica het uiteindelijk had, maar 21-0 laat niets te wensen over. Helaas voor Russell is het enige puntje van Williams afkomstig van Kubica. Van die Russell gaan we nog genoeg meekrijgen, laten we ons daar geen zorgen over maken. Wat verder opvalt is dat Giovinazzi in de race niet altijd even goed scoorde, maar in de kwalificaties is duidelijk dat de snelheid er wel degelijk is.

Snelste Ronde

Hier kunnen we kort over zijn: Lewis kwam, zag en overwon. Hij ging dan ook met alle punten naar huis. Hij had in zijn laatste ronde voldoende marge in zijn banden om nog even een paar ronden aan te zetten. Iets dat hij tijdens de GP van Engeland ook al deed. Waardoor je je ging afvragen: hoe vaak heeft Lewis nu écht het maximale laten zien?

Driver of the Day

Eigenlijk is het schandalig dat Lewis Hamilton geen enkele keer de Driver Of The Day Award heeft gewonnen. Natuurlijk rijdt hij vaak vooraan als dat niet het geval is, vinden we die coureur véél beter omdat ze vóór Hamilton rijden. Met 28% van de stemmen was het Nico Hulkenberg die die de Award in ontvangst mag nemen. Een teken van de fans dat ze de sympathieke Duitser gaan missen.

Deze races zijn al verreden:

1. GP van Australië 2019 (Bottas)

2. GP van Bahrein 2019 (Hamilton)

3. GP van China 2019 (Hamilton)

4. GP van Azerbeidzjan 2019 (Bottas)

5. GP van Spanje 2019 (Hamilton)

6. GP van Monaco 2019 (Hamilton)

7. GP van Canada (Hamilton)

8. GP van Frankrijk (Hamilton)

9. GP van Oostenrijk (Verstappen)

10. GP van Engeland (Hamilton)

11. GP van Duitsland (Verstappen)

12. GP van Hongarije (Hamilton)

13. GP van België (Leclerc)

14. GP Van Italië (Leclerc)

15. GP van Singapore (Vettel)

16. GP van Rusland (Hamilton)

17. GP van Japan (Bottas)

18. GP van Mexico (Hamilton)

19. GP van Amerika (Bottas)

20. GP van Brazilië (Verstappen)

21. GP van Abu Dhabi (Hamilton)

De eerste meters voor de GP van Australië worden verreden op 13 maart om 02:00 uur Nederlandse tijd.