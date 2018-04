Alleen voor bonafide gekken: scoor een Alfa Romeo Jeep

Geen bouwprojectje, maar een officieel model dat in de jaren '50 uit de fabriek kwam rollen.

Je moet het ze nageven die Yanks. Toen ze medio jaren ’40 in grote getale ons continent bezochten in hun Willys Jeeps, hebben ze veel goede dingen achtergelaten. Chocolade, vrijheid, geld in de vorm van het Marshall-plan, een zwik kinderen, enkele Willys Jeeps, we mogen ze kortom dankbaar zijn. Het zorgde voor de nodige impulsen en inspiratie om het door oorlog verweerde land weer op te bouwen. Er waren nieuwe gebouwen nodig, nieuwe auto’s en ook nieuwe oorlogsvoertuigen.

Het Italiaanse leger had gezien hoe het moest. Die handige Jeeps van de Amerikanen, daar konden ze er ook best een paar van gebruiken. Alfa Romeo had wel trek in de order. Zo gezegd zo gedaan, duidelijk naar voorbeeld van de overbekende Jeep, kwam het merk op de proppen met de AR1. Het project werd geleid door Giuseppe Busso. Yep, dezelfde Busso die late zou tekenen voor de bekende V6. De offroader baseerde deels op de techniek van de Alfa Romeo 1900, maar is uitgerust met vierwielaandrijving en een lage gearing. Een serieuze offroader dus.

De AR1 had een vierpitter (uit de 1900) onder de kap liggen, die er in de terreinwagen 65 pk uitperste. Er werden er uiteindelijk 2.012 van gemaakt voor het Italiaanse leger tussen 1951 en 1954. Later volgde ook nog de AR2, die bedoeld was voor civiele doeleinden. Van de AR2 werden er slechts 154 gemaakt. Het tofste aan de AR1 en AR2 is echter de bijnaam ‘La Matta’. Dit is Italiaans voor ‘de gek’. De bijnaam kreeg de Stelvio (rijtest) avant-la-lettre van de toenmalige eindbaas van het merk, volgens de overlevering nadat de beste man de AR1 de trappen van de Sint-Franciscusbasiliek had zien beklimmen in Milaan.

Een van de Gekkies staat nu te veil op catawiki. Het exemplaar is wit en voorzien van een speciaal rood lederen interieur. Er wordt verwacht dat de auto zo’n 11.000 Ekkermannen ophaalt. Op dit moment staat het hoogste bod echter nog veel lager. Een rug of acht bieden en kijken waar het schip strand dan maar?

