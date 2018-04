Peuchère! PSA honcho’s willen bonus voor baggerdeal

Doen ze niet moeilijk over, in Frankrijk.

In Nederland was er onlangs nog ophef over de dikke loonsverhoging die de topman van ING zou krijgen. Drie milli voor Ralph Hamers, dat vond de goegemeente wat te gortig. Als rechtgeaarde liberaal kan ik me nooit helemaal onttrekken aan de gedachte dat de verontwaardiging deels voortkomt uit jaloezie. De grootste roepers zouden het salaris liefst gisteren zelf ontvangen en er dan opeens helemaal geen problemen mee hebben.

Dat gezegd hebbende was de discrepantie tussen de percentuele loonsverhoging van de eindbaas en die van zijn ondergeschikten wel behoorlijk groot (al is dat een arbitraire inschatting). Belangrijker: we weten we sinds de CRISAS dat de grote banken de facto overheidsbedrijven zijn. Gewoon lekker aan die Balkenende-norm voldoen dus, stelletje graaiers! Voor beide standpunten valt uiteindelijk wel wat te zeggen.

Hoe dan ook blijft het een fascinerende wereld, die van de bonussen voor topmanagers. Je hoopt dat de geldbedragen gelinkt zijn aan (lange termijn) performance van het bedrijf, maar is dat wel zo? Het volgende hoofdstuk in de categorie twijfelachtige bonussen: de 1,2 miljoen Euro die PSA CEO Carlos Tavares graag wil hebben voor zijn plan om Opel winstgevend te maken.

Tavares en zijn rechterhanden (die ook lekkere bedragen te wachten staan) bedachten het zogeheten PACE-plan om nieuwe aanwinst Opel weer financieel op de rit te krijgen. Het plan is in slechts 100 dagen bedacht! De kernpunten lezen echter alsof elke junior manager ze in twee minuten had kunnen bedenken: kosten besparen, synergieën vinden, verkoopkanalen optimaliseren, je kent het wel. De inhoudsloze blah blah blah waar de meeste grote bedrijven dezer dagen normaal gesproken consultants dik voor betalen. Maar goed, het zal vast een strak plan zijn.

Echter, wacht even. Die Opel-deal op zich waar Tavares ook voor verantwoordelijk is, was dat niet een financiële faal van epische proporties? Hoe zat het ook alweer? Oh ja, PSA tekende op de stippellijn voor een overnamebedrag van 1,3 miljard Euro en wil daar inmiddels 600 tot 800 miljoen van terugzien. Vorige eigenaar General Motors zou een verkeerde voorstelling van zaken gegeven hebben over de toestand van Opel.

Dus je koopt een enorme kat in de zak die je aandeelhouders in potentie 600 tot 800 miljoen Euro kost, maar je wil vervolgens 1,2 miljoen ontvangen vanwege het puike plan dat je bedacht hebt om die poes weer te laten spinnen. Juist ja. Ik denk dat dit die dingen zijn waardoor de gewone man in de straat niet zoveel respect heeft voor CEO’s en ander soortige ‘omdenkers’. Het bonusplan kan overigens nog tegengehouden worden: de aandeelhouders mogen er over stemmen bij de volgende vergadering. We zijn benieuwd.